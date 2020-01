Foto: 'Gamechanger Audio' izstādē ASV iegūst balvu par inovatīvāko produktu

Latviešu jaunuzņēmums "Gamechanger Audio" mūzikas industrijas izstādē "Winter NAMM", kas norisinājās ASV, prezentējis savu jaunāko produktu "LIGHT Pedal" un ieguvis prestižā žurnāla "Music Radar" balvu par labāko inovāciju mūzikas industrijā, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"LIGHT Pedal" galvenais izstrādātājs ir kompānijas jaunākais inženieris, Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) trešā kursa students Teodors Kerimovs.

Šis bijis uzņēmuma ceturtais gads piedaloties izstādē. Šogad mediju uzmanība, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, esot ievērojami augusi. Ar savu darbību "Gamechanger Audio" esot ieguvis augsta līmeņa atpazīstamību mūzikas instrumentu industrijā kā kompānija, no kuras gaidīt jaunus inovatīvus un kreatīvus produktus.

Pasaules populārākais žurnāls, kas saturu velta ģitāras tēmām – "Premier Guitar", ierindojis "Light Pedal" izstādes spožāko jauno produktu topā.

"Gamechanger Audio" ir Rīgā bāzēts latviešu jaunuzņēmums, kas ražo unikālus un inovatīvus mūzikas instrumentus un efektu ierīces.

Pērn uzņēmums veiksmīgi laidis tirdzniecībā vairākus produktus tostarp ģitāras pedāli "PLASMA Coil", kas tapis sadarbībā ar vienu no lielākajiem vārdiem mūsdienu rokmūzikā – leģendārā Detroitas dueta "The White Stripes" ģitāristu, vokālistu un idejisko līderi Džeku Vaitu un viņa kompāniju "Third Man Records".

Četru gadu laikā uzņēmums aizsniedzies līdz klientiem, kuru vidū ir pasaulslaveni mūziķi – "The Rolling Stones", "Rammstein", "Aerosmith", Džeks Vaits, "Tool", Žans Mišels Žārs, "Royal Blood" un daudzi citi.