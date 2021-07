Foto: Ieguldot 2 miljonus eiro, Ādažos atver veikalu 'top!'

Ceturtdien, 8. jūlijā, ievērojot visus drošības nosacījumus, durvis vēris jauns pārtikas veikals "top!" Ādažos, Gaujas ielā 20, kopumā nodrošinot 17 darba vietas 500 m2 tirdzniecības zālē.

Kopējās investīcijas būvniecībā un veikala aprīkojumā ir gandrīz 2 000 000 eiro. Projekta īstenotājs ir veikalu tīkla "top!" dalībnieks AS "LPB" ar 100% Latvijas kapitālu.

"Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības normas un rūpējoties par vispārējo veselību, veikala atvēršanas laikā netika rīkota īpaša svinīgā veikala atklāšana. Šajā veikalā vēlamies izcelt vairākas preču kategorijas, kas būs pieejamas tieši šajā veikalā papildus citai vietējo produkcijai. Vietējā Ādažu "top!" būs atrodama arī produkcija no "Dabas stacija" un "Oscar fish", kā arī uz vietas spiesta apelsīnu sula un turpat ceptas smalkmaizītes. Ieklausoties vietējos pircējos, sortimentu papildināsim atbilstoši pieprasījumam," stāsta AS LPB valdes priekšsēdētāja Elīna Ļaudama.

AS "LPB" ir viens no vietējā veikalu tīkla "top!" radītājiem, kas dibināts 1992.gadā, un ir 100% vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu, zīmīgi pieminēt, ka tieši AS "LPB" 2000.gada jūnijā Liepājā atvēra pirmo veikalu "top!". Savā pastāvēšanas laikā uzņēmums atvēris 40 veikalus "top!" un "mini top!" visā Latvijā – Aizputē, Brocēnos, Bunkā, Cīravā, Dubeņos, Grobiņā, Jelgavā, Kazdangā, Liepājā, Medzē, Nīcā, Pāvilostā, Priekulē, Rīgā, Saldū, Vaiņodē, Valdlaučos, Vērgalē un Ādažos, kā arī nodrošina 633 darba vietas.

Veikalu tīkls "top!" ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi "top!" Latvijā šobrīd darbojas 201 pārtikas veikali, kas pieder 12 vietējiem uzņēmumiem.