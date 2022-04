Foto: Ieskats pirmajā 'Hampton by Hilton' viesnīcā Baltijā pie Rīgas lidostas

21. aprīlī oficiāli atklāta viesnīca "Hampton by Hilton Riga Airport", kas viesus sāka uzņemt šā mēneša sākumā, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viesnīca, kurā pieejami 189 numuriņi, atrodas blakus Rīgas lidostai, un pirmie viesi tajā uzņemti 11. aprīlī, agri no rīta. "Dažās dienās kopš atvēršanas "Hampton by Hilton Riga Airport" noslogojums sasniedzis 50%, un šis rādītājs ar katru dienu turpina pieaugt," teic "Hampton by Hilton Riga Airport" ģenerāldirektore Terēze Vecvanaga.

Oficiālo atklāšanas ceremoniju apmeklēja vairāki goda viesi – ASV vēstniecības Latvijā politikas un ekonomikas jautājumu padomniece Klēra Cimmermane, "Hilton" attīstības direktore Polijā un Austrumeiropā Malgorzata Moreka, kā arī "Apex Alliance Hotel Management" pārstāvji – valdes priekšsēdētājs Arūns Beleška un reģionālās korporatīvās pārdošanas vadītāja Nida Gudauskiene, un citi. Lentes pārgriešanas gods tika piešķirts "Hilton" zīmola vadības vecākajai direktorei Ziglindei Viligai. Pasākumā piedalījās arī Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš.

""Hampton by Hilton" ir visātrāk augošais zīmols ne tikai Eiropā, bet tieši šajā reģionā. Šī ir 122. "Hampton by Hilton" viesnīca, kas atvērta Eiropā," norāda "Hilton" attīstības direktore Polijā un Austrumeiropā Malgorzata Moreka.

Kā informē viesnīcas attīstītāja – "1 Asset Management" – fondu pārvaldnieks Laurins Antropiks, kopējo investīciju summa Rīgas projektos ir pārsniegusi 14 miljonus eiro. "Mūsu lēmums turpināt pandēmijas laikā uzsākto viesnīcas projektu Rīgā ir attaisnojies, neskatoties uz pesimistiskajām īstermiņa prognozēm tūrisma nozarē. Ceļošanas un tūrisma nozare atkopjas, lidojumu skaits palielinās, un lidostas jau ir atguvušas 50-70% no 2019. gada pirmspandēmijas noslogojuma līmeņa. Jau tagad mēs redzam pozitīvus skaitļus vietās, kur atrodas lidostu viesnīcas, un šie skaitļi pārspēj lielāko daļu pilsētu centru viesnīcu – tas ir labs mūsu stratēģijas koncepcijas pierādījums," uzskata Antropiks.

"Ņemot vērā "Rail Baltica" projekta sniegtās papildu iespējas un plānotās jaunās dzelzceļa stacijas atvēršanu Rīgas lidostā 2026. gadā, šī vieta kļūs par pirmo ātrgaitas dzelzceļa un gaisa satiksmes mezglu Baltijā," vērtē Antropiks.

Šī ir pirmā "Hampton by Hilton" zīmola viesnīca Baltijā, tās adrese ir Priežkalni A, Mārupes novads.

Viesnīcas būvniecība tika uzsākta 2020. gada decembrī, un to veica Latvijas būvnieks "UPB". "Hampton by Hilton Riga Airport" apkalpo lietuviešu operators "Apex Alliance Hotel Management", kas šobrīd pārvalda 11 viesnīcas ar dažādiem zīmoliem četrās valstīs. Viesnīcas attīstībā investēti vairāk nekā 14 miljoni eiro, kurus ieguldījusi Lietuvas Bankas pārraudzītā Lietuvas aktīvu pārvaldīšanas kompānija "I Asset Managment" un "Bigbank Latvija".