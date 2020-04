Foto: Kā dīkstāves laikā tehniķi aprūpē 'airBaltic' lidmašīnas

Covid-19 pandēmijas laikā lielākā daļa “airBaltic” lidmašīnu ir dīkstāvē – tikai dažas no tām turpina veikt atsevišķus īpašos lidojumus, lai uz mājām atgādātu ārzemēs palikušos Baltijas valstu iedzīvotājus un transportētu uz Latviju sejas maskas un respiratorus medicīnas personālam. Taču tehniskie darbinieki turpina strādāt un nodrošināt, ka lidmašīnas ir teicamā tehniskā stāvoklī un gatavas atsākt regulāros lidojumus, tiklīdz tas būs iespējams.

Kā norāda "airBaltic", mūsdienu aviācija šādu masveida lidmašīnu dīkstāvi piedzīvo pirmo reizi, tādēļ tas ir liels izaicinājums arī kompānijas tehniskajam departamentam. Novietot lidmašīnu vairāku nedēļu stāvēšanai nav tas pats, kas iedzīt automašīnu garāžā – ir jāveic ļoti laikietilpīgs un rūpīgs sagatavošanas darbs un jāturpina regulāras pārbaudes.

Visi paredzētie tehniskās apkopes darbi gaisa kuģiem tiek veikti saskaņā ar ražotāju sniegtajām rekomendācijām. Dīkstāves periodā vismaz vienu reizi nedēļā katrai lidmašīnai tehniķi pārbauda avionikas, hidraulikas, pneimatisko un citu sistēmu darbību.

Papildus tehniķu uzdevumos ietilpst aizsargaprīkojuma uzstādīšana dzinēju un gaisa kondicionēšanas sistēmu ieplūdes un izplūdes zonām, pito caurulēm (air data smart probes), palīgdzinēja (APU) izplūdes zonai un citās vietās. Šie darbi jāveic, lai dažādās lidmašīnas atvērtajās daļās neiemājo putni un nesakrājas putekļi. Tāpat vairākas lidmašīnas detaļas jāsargā no mitruma, bet interjers – no saules. Ilgas dīkstāves laikā visi galvenie slēdži un vadības ierīces atrodas izslēgtā vai neitrālā stāvoklī. Lidaparāti ir izslēgti un atvienoti no elektriskās strāvas padeves.

"Līdzīgi kā cilvēki jūt vajadzību pēc sportiskām aktivitātēm, arī lidmašīnas ilgas dīkstāves periodā ir jāizkustina. Arī par to rūpējas tehniskais personāls, regulāri pārvietojot gaisa kuģus uz priekšu un atpakaļ, un pārliecinoties, ka riteņi veic vismaz piecus apgriezienus ap savu asi," norāda aviokompānijā. Pārvietošanas nepieciešamas arī, lai izkustinātu eļļu riteņu gultņos un lai riepas nekļūtu ovālas no ilgas stāvēšanas.

Lai samazinātu infekciju pārnešanas risku un pasargātu pasažierus un apkalpes locekļus, kopš marta visās "airBaltic" lidmašīnās pēc atgriešanās lidostā "Rīga" tiek veikta dezinfekcija.

Īpaši rūpīgi tiek dezinficētas vairāk lietotās virsmas: krēslu rokturi, atzveltnes, galdiņi, drošības jostas, gaisa un gaismas kontroles paneļi, bagāžas nodalījumi, lidojumu apkalpes izmantotās ierīces, tualetes podi, izlietnes un krāni.

Papildu flotes ikdienas uzturēšanas darbiem, "airBaltic" tehniķi veic arī lidmašīnu bāzes tehnisko apkopi. Šogad "airBaltic" kā pirmā lidsabiedrība pasaulē ieguvusi tiesības veikt "Airbus A220-300" pilna apjoma tehniskās apkopes.

Bāzes tehniskās apkopes ietvaros tiek izņemti visi lidmašīnas krēsli, plaukti un virtuves iekārtas, tiek nomainīts paklājs, notīrītas un nepieciešamības gadījumā atjaunotas sienas, kā arī pārbaudīti un saremontēti rokas bagāžas nodalījumi. Tāpat tiek pārbaudītas visas dzinēju detaļas, spārnu sistēmas, fizelāža un citas svarīgas sistēmas, lai pārliecinātos, ka tām nav bojājumu.

Lai veiktu šādu apkopi vienai lidmašīnai nepieciešama aptuveni 21 diena. Šobrīd "airBaltic" Tehniskais departaments ir veicis bāzes tehnisko apkopi desmit lidmašīnām. Vienlaicīgi šādu apkopi iespējams veikt trim gaisa kuģiem.