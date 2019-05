Foto: Ķīnas uzņēmēji sāk izvērsties Rīgas ostā

Pirmdien, 20. maijā, Rīgas ostā, Baltijas konteineru terminālī tika atklāts Ninbo-Latvijas pārrobežu e-komercijas centrs, ko organizēja Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība Latvijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Centrālās un Austrumeiropas e-komercijas centra attīstības asociāciju. Lai arī šobrīd vēl nevar runāt par konkrētiem apjomiem, bet gan vairāk par vīziju, centra mērķis ir tuvināt Eiropas un Ķīnas ražotājus un patērētājus, ko veicina šībrīža Ķīnas un ASV saspringtās attiecības, kā arī palīdzēt Latvijas transporta un loģistikas uzņēmumiem iekļauties starptautisko tranzīta preču plūsmās.

E-komercija pasaulē strauji aug un atkaro tirgus daļu klasiskajai tirdzniecībai. Cilvēki arvien vairāk izvēlas iepirkties, izmantojot digitālos rīkus, nestāvot rindās. "Ir svarīga Latvijas loma šajā ķēdē – vai mēs ar to nopelnām vai tikai novērojam notiekošo? Šeit ir runa ne tikai par e-komerciju kā tādu, bet arī par Latvijas ražotāju un loģistikas uzņēmumu vietu starptautiskās transporta plūsmās," uzskata LIAA direktors Andris Ozols. Šā gada 12. aprīlī, Dubrovnikā, Horvātijā, LIAA parakstīja sadarbības memorandu ar Ninbo pašvaldību par Ķīnas-Latvijas e-komercijas centra izveidi Rīgā. Memoranda parakstīšana notika 9. Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) Biznesa foruma ietvaros, klātesot Ķīnas premjerministram Lī Kecjanam (Li Keqiang), Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un citiem Centrālās un Austrumeiropas valstu līderiem. "Sadarbība ar Ninbo pilsētu ir izvērtusies ļoti strauja, reizēm saka, ka, lai uzsāktu sadarbību ar Āzijas tautām, ir vajadzīgi gadi, tagad tā vairs nav. Modernais laikmets diktē citu ritmu arī tradicionāli konservatīvām valstīm," teic Ozols.

SIA "Latvia E-commerce Hub" izpilddirektors Ivars Belte uzskata, ka politiski šis ir īstais laiks centra izveidei, jo ir redzamas abpusējas Eiropas un Ķīnas simpātijas un vēlme kopīgi darboties. "Daļēji viens no iemesliem ir Ķīnas iniciatīva un alternatīvu meklējumi šobrīd ar ASV saspringto attiecību dēļ. Savukārt mēs bijām aktīvi, sakot, ka mēs šeit esam un mums ir, ko piedāvāt – zinām, kā to darīt, un parādījām ceļu. No ķīniešu puses šis ceļš ar sajūsmu tika uzņemts. To pierādīja arī 15. marta konference, kurā ieradās augsta līmeņa delegācija no Ķīnas pilsētas Ninbo, kas, var teikt, ir pasaules e-komercijas galvaspilsēta. Viņi deva savu svētību, un tagad jau ir pirmais konteiners, ko sūtām uz Ķīnu," norāda Belte. Tajā ir krāsas no Rīgas laku un krāsu rūpnīcas, kas tiks nosūtītas uz Ninbo pilsētu.

Iespējas vietējiem

Ķīnieši vēlas izmantot Latviju kā platformu, lai tirgotu savus ražojumus Eiropā. "Protams, eksports no Ķīnas joprojām būs daudz lielāks nekā imports, bet šī ir ļoti laba iespēja Latvijas ražotājiem. Ninbo pilsēta veicina arī importu, īpašs uzsvars tiek likts uz Latvijā ražotu preču eksportu uz Ķīnu," skaidro Ozols.

Belte papildina, ka, no vienas puses, centra izmantotāji varētu būtu e-komercijas veikali, kas iepērk preces, tai skaitā no Ķīnas. Viņiem ir vajadzīgs piedāvājums, iespēja redzēt preces, tas viss ļaus tiem labāk plānot savas lietas. Piemēram, interneta veikals "220.lv" jaunatklāto centru plāno izmantot, lai attīstītu importu Baltijas valstīs. Pateicoties šai partnerībai, vairāki uzņēmuma piegādātāji tiks apvienoti, kā arī piesaistīti jaunā vienotā sistēmā. "Rezultātā mēs ceram gūt daudzus jaunus uzticamus partnerus, kas ļaus paplašināt sortimentu un piedāvāt klientiem kvalitatīvāku produktu izvēli par pievilcīgu cenu. No šīs sadarbības gūs labumu arī Ķīnas tirgotāji, kuriem būs pieejami vietējo Baltijas uzņēmēju produkti," norāda SIA "Pigu Latvia", kas apsaimnieko interneta veikalu "220.lv", valdes priekšsēdētājs Daiņus Ļuļis (Dainius Liulys).

No otras puses, tie būtu Latvijas ražotāji, kas vēlas atrast lielākus tirgus, bet pagaidām neorientējas Ķīnas biznesa niansēs. Nelielu valstu uzņēmēji arī baidās no Ķīnas mēroga, un reizēm arī nespēj piedāvāt lielvalsts vajadzībām piemērotu produktu daudzumu. Tās ir lietas, kas ir jātulko abām pusēs. "Ideālā variantā šeit būtu jāveido Ķīnas preču paviljons, kurā iepircēji varētu atnākt paskatīties, kas ir piedāvājumā. Vēl viens moments ir kvalitāte un iespēja preci atgriezt. Tas paver daudzas iespējas, mums līdz šim nepazīstami, bet kvalitatīvi Ķīnas zīmoli varētu ienākt. To produkti var būt pat labāki nekā mums zināmo uzņēmumu piedāvājums," vērtē Belte.

"Mēs vēlamies palīdzēt uzņēmumiem – piegādātājiem, e-veikaliem, transporta uzņēmumiem – veidot Rīgu kā vienu no loģistikas vārtiem, savienot Ķīnas ražotājus ar Latvijas, Eiropas pircējiem bez starpniekiem. Tomēr mēs to nevaram izdarīt vieni," teic Belte, skaidrojot, ka pirmajā centra attīstības etapā tiek veidota preču vairumtirdzniecības plūsma, lai nodrošinātu piegādes e-komercijas platformām Eiropā. "Nākamajā etapā būtu loģiski asociācijas paspārnē veidot sadarbības partneru kopīgu platformu, e-veikalu, tai skaitā citās Eiropas valstīs ražotas preces, kuras tirgot uz Ķīnu. Nākotnē varētu iesaistīties arī mazumtirgotāji," uzskata Belte.

Noformulēta vīzija

Centrālās un Austrumeiropas e-komercijas centra attīstības asociācijā ir iekļāvušies transporta un loģistikas uzņēmumi, piemēram, "DPD" u.c. Tāpat tikko noslēgts līgums ar interneta veikalu "220.lv". Ļuļis teic, ka plāno paplašināt sortimentu, ieguldot loģistikā, lai nodrošinātu ātru piegādi. "Mēs ceram, ka šī partnerība vēl vairāk palielinās noliktavā uzglabājamo preču daudzumu, kas ļaus samazināt vidējo piegādes laiku. Vienlaikus jaunās iespējas atsauksies uz sortimenta lielumu, paredzot, ka klientiem būs lielāka preču izvēle par pievilcīgām cenām," skaidro Ļuļis.

Savukārt "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Grants neslēpj, ka uzņēmuma biznesā e-komercija ieņem arvien būtiskāku lomu, un sūtījumu saņēmēju prasības pieaug. Attiecīgi ar savu dalību asociācijā uzņēmums vēlas veicināt kopējo e-komercijas pakalpojumu kvalitāti un pilnveidot sadarbības mehānismus starp tās dalībniekiem. "Baltijas Konteineru terminālī atklātā pārrobežu e-komercijas platforma ir iespēja Latvijas un Eiropas spēlētājiem nodrošināt tiešu piekļuvi gala patērētājiem Ķīnā, tostarp paverot plašākas eksporta iespējas arī salīdzinoši mazākiem uzņēmumiem. "DPD Latvija" kā viena no pārrobežu e-komercijas centra dibinātājiem mērķis ir sniegt iespēju Ķīnas uzņēmējiem piegādāt sūtījumus gala patērētājiem gan Latvijā, gan visā Eiropā. Jaunā infrastruktūras platforma ļaus stiprināt un attīstīt ekonomiskās saites starp Latvijas un Ķīnas uzņēmumiem," norāda Grants.

Asociācijas biedri ir arī Rīgas brīvosta, "TFS Trans", "Scandiweb", "Pasta stacija", "Penta Maritime Agencies (COSCO)". LIAA norāda, ka asociācija izveidos jaunu B2B vietni, kas nodrošinās uzņēmumiem Āzijā un Eiropā jaunu tirdzniecības platformu ar preču displeja, tirdzniecības, pasūtīšanas, maksājumu, transporta un pēcpārdošanas funkcijām. E-komercijas platforma kalpos kā risinājums tiešākai sadarbībai ar citām valstīm. Asociācija pievērsīsies arī izstāžu organizēšanai, lai popularizētu produktus no Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

Runājot par potenciālajiem centra apjomiem, Belte pagaidām ir izvairīgs sakot, ka pāragri par tiem spriest un nosaukt konkrētus ciparus. "Šīs nav skriešanās sacensības – mēs redzam problēmu, attīstām sadarbību. Jā, protams, mēs vēlētos līgumus uzreiz, arī Ķīnas investīcijas, vienlaikus ir skaidrs, ka šie procesi nav ātri," rezumē Belte.