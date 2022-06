Foto: Ķirsons ar mazdēlu atklāj jaunu ātrās ēdināšanas tīklu

Latvijas ēdināšanas uzņēmuma "Lido" dibinātājs Gunārs Ķirsons kopā ar savu mazdēlu Albertu Ķirsonu uzsācis jaunu projektu – ātrās ēdināšanas tīklu "Cherry Fix".

Pirmais "Cherry Fix" ātrās ēdināšanas tīkla restorāns atrodas pie Vērmanes dārza – vēsturiski nozīmīgā ēkā iepretim Saktai. To svinīgi atklāja ceturtdien, 16. jūnijā.

"Ideja par "Cherry Fix" radās pandēmijas laikā, kad nācās slēgt visus klātienes restorānus. Mēs nolēmām, ka nepadosimies un sākām domāt par jauniem biznesa virzieniem", atklāj "Cherry Fix" dibinātājs un idejas autors Gunārs Ķirsons.

Projektā Gunārs Ķirsons iesaistīja gan savu mazdēlu Albertu Ķirsonu, gan Jūlija Krūmiņa mazdēlu Edgaru Krūmiņu, gan virkni citu jauniešu. "Pieredzes un jaunības sakausējums galu galā var izrādīties veiksmīga kombinācija" prāto Gunārs Ķirsons.

"Jaunais uzņēmums balstās uz trim vaļiem – kvalitāti, cenu un ātrumu. Soli pa solim tapa īpaši "Cherry Fix" izstrādāta ēdienkarte, lai ēdiens atbilstu mūsdienu cilvēka vajadzībām (veselīgs, garšīgs, kvalitatīvs). Mēs gribam pierādīt, ka ātrās ēdināšanas produkti var būt kvalitatīvi, bet nebūt pārlieku dārgi, tas nozīmē, ka tie tautai būs pieejami par saprātīgu cenu. Mums būs "Premium" klases kafija par demokrātisku cenu, kā arī visi citi produkti ir īpaši atlasīti. Piemēram, mūsu vistu nageti, atšķirībā no tirgū pieejamajiem nagetiem, būs no īstas filejas – speciāli meklējām piegādātājus, kas mums to var nodrošināt, un atradām," papildina Gunārs Ķirsons.

Uzņēmējs uzsver, ka klientu laiks ir viena no svarīgākajām vērtībām: "Agrāk cilvēki pie "Lido" stāvēja garās rindās un tā piesaistīja citus klientus, jo cilvēki bija pieraduši, ka tad, ja kaut kur stāv rinda, jāstājas galā – tur ir kaut kas labs. Tagad ieradumi ir mainījušies. Visiem visu vajag ātri un bez kavēšanās. To mēs centīsimies nodrošināt."