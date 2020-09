Foto: Krasta ielā atklāj Latvijā pirmo konveijera tipa automazgātavu

Rīgā, investējot vienu miljonu eiro, atklāta Latvijā pirmā konveijera tipa automazgātava, portālu “Delfi” informēja tās pārstāvis Augusts Iesalnieks.

"Wash & Drive Express" automazgātava ir 40 metrus gara, un vienlaikus tajā var tikt apkalpotas 5 līdz 6 automašīnas. Auto mazgāšanas laikā automašīnā sēdošie var baudīt gaismas šovu. "Wash & Drive" tīkla īpašnieki vienādās daļās ir SIA "BTCG" un Liepājas uzņēmējs Aigars Kesenfelds. Savukārt "BTCG" pieder Iesalniekam un Sergejam Leibus.

Jaunais konveijera tipa auto mazgāšanas pakalpojums ietver klasiskos tīrīšanas elementus, kā arī autovadītāji varēs izvēlēties vienu no 4 programmām. Septembrī būšot iepazīšanās cenas, kas ļaus automašīnu nomazgāt, par to maksājot sākot no 3 eiro, uzsvēra Iesalnieks.

Jaunā konveijera tipa automazgātava papildina "Wash & Drive" visā Latvijā šobrīd jau pieejamo 13 pašapkalpošanās staciju tīklu. Rīgā šobrīd ir 5 "Wash & Drive" pašapkalpošanās automazgātavas, divas Liepājā un pa vienai Jelgavā, Saldū, Ventspilī, Cēsīs, Valmierā un Daugavpilī.

Uzņēmums šobrīd strādā pie tā, lai tuvāko mēnešu laikā uzsāktu būvniecības darbus vēl vairāku jaunu konveijera tipa automazgātavu ierīkošanai Rīgā.

Paredzams, ka pēc tam šāda tipa automazgātavas tiks izveidotas arī citās Latvijas lielākajās pilsētās, sola biznesmeņi.