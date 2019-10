Foto: Latvijā izgudrots aizsargekipējums lūkojas uz jauniem sporta veidiem

Pašmāju SIA "Blind Save" nodarbojas ar sporta aizsargekipējuma izstrādi, ražošanu un tirdzniecību. Šobrīd uzņēmums ražo produktus handbolam, florbolam un basketbolam, bet tuvākā nākotnē plāno iekarot arvien jaunus sporta veidus.

Uzņēmums dibināts 2012. gadā. Tā vadītājs Andis Blinds stāsta, ka viss sācies ar florbolu – tā kā viņš pats bija florbola vārtsargs, kurš spēļu un treniņu laikā guva traumas, viņš saprata, ka jārada premium klases produkts, kas palīdzēs šīs traumas mazināt. "Mums ir florbola aizsargveste, kurā iestrādāta ir tehnoloģija, kas nodrošina to, ka no viņas neatlec bumbiņas. Attiecīgi – jo mazāk no vārtsarga atlec bumbiņas, jo mazāka iespējamība, ka spēlētājs pie tās bumbiņas tiks un atkārtos metienu," stāsta Blinds, piebilstot, ka piedāvā arī aizsargķiveres un vairāku veidu ceļu sargus.

Kā atzīst Blinds, florbols ir "nišu niša ar salīdzinoši ierobežotu tirgu". Tāpēc pirms diviem gadiem uzņēmums sāka ražot produkciju arī basketbolam un handbolam – vairāku veidu sargus, ko skatītājs ikdienā nemaz nepamana. Aizsargekipējuma veiksmes stāsts meklējams faktā, ka tas ir ar BAT (body adjust technology) tehnoloģiju – materiāls pieņem jebkādu ķermeņa formu, tas pakļaujas kustībām un ir ļoti izturīgs. Materiāls ir arī uzņēmuma unikalitāte, jo tādu ir izdomājuši paši.

Uzņēmums eksportē ap 90% saražoto produktu uz vairāk nekā 30 valstīm. Kā atzīst Blinds, Latvijas florbola tirgus ir ļoti mazs, arī basketbola niša ir salīdzinoši neliela. Pirms četriem gadiem uzņēmuma apgrozījums bija 400 tūkstoši eiro, bet šobrīd uzņēmums tuvojas 800 tūkstošiem. Tā kā nākamgad uzņēmums taisās mainīt piedāvāto produkciju florbolā, Blinds prognozē, ka tas varētu būt labs grūdiens apgrozījumam.

"Mēs nekautrējoties varam teikt, ka esam pasaulē Nr.1 florbola vārtsargu zīmols. Produktus mums lieto pasaules Top vārtsargi un komandas," stāsta Blinds. Uzņēmuma ekipējumā ir tērpies ne tikai Zviedrijas labākais florbola vārtsargs, bet arī basketbolā – Latvijas izlases, Dāvis un Dairis Bertāni, Jānis Strēlnieks, kā arī citi pasaules klases basketbolisti, piemēram, visa Kauņas "Žalgiris" komanda.

Uzņēmuma tuvākie nākotnes plāni ir gana plaši – pašlaik uzņēmums strādā pie tā, lai florbola ķiveres pilnībā ražotu Latvijā, kā arī mēģinājumi atrast kādu, kas varētu uzražot profesionālus florbola apavus, jo, kā saka Blinds, tādus Eiropā nav iespējams uzražot. Arī 2020. gadā uzņēmums varētu arī sākt ar dažādiem produktiem iekarot futbola tirgu. "Biznesa mērķis ir kļūt par vadošo zīmolu aizsarglīnijā. Tur mums ir ko iespringt," noslēdz Blinds.

SIA "Blind Save" ir arī viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā.