Foto: Latvijas papīra salvešu ražotājs piesaistījis 670 000 eiro biznesa attīstībai

Latvijas salvešu ražotājs SIA "Lenek" piesaistījis "BlueOrange" bankas finansējumu 670 tūkstošu eiro apmērā biznesa attīstības mērķiem. Piešķirtais finansējums ieguldīts jaunas ražošanas līnijas un iepakošanas iekārtas iegādē, kā arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, informē uzņēmums. Attēlā: "Lenek" valdes loceklis Vladimirs Zaicevs.

"Pandēmijas mēnešos mērķtiecīgi veicot iekārtu tehnisko modernizāciju un ražošanas optimizāciju, esam panākuši būtisku produktivitātes pieaugumu, un ar mazākiem resursiem šobrīd varam saražot vienā maiņā par 30% vairāk produkcijas. Stabilais noieta tirgus un ilggadējā sadarbība ar mūsu partneriem ārvalstīs ļāva panākt, ka uzņēmums jau jūlijā spēja atgūt 70% no pirmskrīzes ražošanas līmeņa. Līdz ar jaunā aprīkojuma iegādi uzņēmums spēs turpināt ražošanas paplašināšanu un optimizāciju, papildināt sortimentu un lūkoties jaunu noieta tirgu virzienā," teic "Lenek" valdes loceklis Vladimirs Zaicevs.

"Lenek" šī gada pirmajā ceturksnī strādāja ar ražošanas jaudu teju 450 tonnas ceturksnī un nodarbināja 70 darbiniekus. Ņemot vērā, ka būtisks uzņēmuma saražotās produkcijas patērētājs ir HoReCa sektora uzņēmumi – viesnīcas, restorāni un kafejnīcas, uzņēmums otrajā ceturksnī izjuta būtisku pandēmijas izraisītu ietekmi: strauji samazinājās produkcijas pieprasījums, nācās šķirties no daudziem darbiniekiem. Tomēr ražošanas optimizācija, pieredze un noieta tirgu diversifikācija palīdzējusi uzņēmumam trešā ceturkšņa sākumā pakāpeniski sākt atgūt savas pozīcijas un kāpināt ražošanas jaudu.

Viena no "Lenek" prioritātēm šobrīd ir ekostandartiem atbilstošas produkcijas ražošana, pēc kuras strauji aug pieprasījums ne vien Skandināvijas valstīs un citviet Eiropā, bet arī Latvijā. Jau šobrīd apmēram 5% no uzņēmuma produkcijas tiek saražota, izmantojot otrreizējās pārstrādes papīru. Savukārt šī gada vasarā produkcijas klāstu papildinājis jauns produkts – vidē pilnībā 100% sadalošas ekosalvetes dispensera kastītē. Ne tikai salvetes ražotas no otrreizējās pārstrādes papīra, bet vidē pilnībā sadalās arī to iepakojums – otrreiz pārstrādāta kartona kastītes un sasaistei izmantotā kukurūzas līme. "Ceram, ka šis produkts tiks pamanīts un novērtēts tirgū. Pieaugot ekoprodukcijas pieprasījumam, esam gatavi arī attiecīgam ražošanas jaudu palielinājumam," piebilst Zaicevs.

Aptuveni 10% "Lenek" saražotās produkcijas tiek realizēta Latvijā, 30% Lietuvā un Igaunijā, savukārt 60% tiek eksportēti uz citām Eiropas valstīm un Krieviju. Galvenie uzņēmuma noieta tirgi ir Zviedrija, Vācija, Igaunija, Lietuva un Polija. Uzņēmuma sadarbības partneru vidū ir pasaules vadošie galda servēšanas un higiēnas preču ražotāji, kā arī HoReCa nozares (viesnīcu, restorānu un kafejnīcu) apkalpotāji, to vidū "Duni Group", "Servetta AB", "Ragaller", "Tork", "ICA Group", "Gemoss", "Maxima", "Kulukaubandus OU", "Sangaida".

"BlueOrange" galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs teic, ka ir gandarījums redzēt, ka vietējie uzņēmumi mērķtiecīgi attīsta savu darbību, apgūst stabilus noieta tirgus, un tepat Latvijā tapusī produkcija papildina pasaules vadošo uzņēmumu sortimentu. Šādi ražotāji sniedz vērtīgu ieguldījumu Latvijas budžetā un nodrošina ekonomikai tik svarīgās darba vietas. Mazie un vidējie uzņēmumi ir Latvijas ekonomikas atlabšanas un izaugsmes priekšnoteikums, tāpēc ar jaunas kreditēšanas programmas palīdzību 2020. gada otrajā pusē banka mērķtiecīgi atbalsta tieši vietējos mazos un vidējos uzņēmumus.

"Lenek" dibināts 1996. gadā un nodarbojas ar plaša sortimenta galda papīra salvešu ražošanu. Ražošana notiek 800 m2 platībā ražotnē Rīgā, tāpat uzņēmuma rīcībā ir noliktavu telpas teju 1000 m2 platībā. Ražošanai nepieciešamās izejvielas "Lenek" iepērk no celulozes pārstrādes uzņēmumiem, kas ļauj nodrošināt starptautiskajiem sertifikātiem atbilstošu produkciju. 2019. gadā SIA "Lenek" strādāja ar 3,33 miljonu eiro apgrozījumu.

"Lenek" ir Baltijas vadošais plaša sortimenta galda papīra salvešu ražotājs, kura produkcija tiek eksportēta uz astoņām Eiropas valstīm. "Lenek" ražo salvetes gan ar savu zīmolu, gan pēc pasūtījuma citiem uzņēmumiem. Tā produkcija tirdzniecībā pieejama ar tādām preču zīmēm kā "Ica", "Tork", "Narvesen", "Optima līnija", "Pica Deli" un citas. Uzņēmums šobrīd piedāvā vairāk nekā 75 salvešu veidus dažādās krāsās, izmēros un slāņu variācijās, kā arī daudzveidīgas apdrukas un iepakojuma iespējas. Jauno ražošanas un iepakojuma iekārtu iegāde ļaus paplašināt uzņēmuma sortimentu, kā arī optimizēt ražošanas jaudu un samazināt izmaksas.