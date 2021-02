Foto: Latvijas pārtikas ražotāji gūst panākumus izstādē 'Gulfood' Dubaijā

Pagājušās nedēļas nogalē durvis vēra viena no pasaulē pieprasītākajam pārtikas izstādēm "Gulfood 21" Dubaijā, kur savu produkciju rāda arī Latvijas pārtikas ražotāji.

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) organizētajā Latvijas ražotāju kopstendā piedalās SIA "Cannelle Bakery", SIA "Markol", SIA "King Coffee Service", SIA "Nordic Food", SIA "Pērnes L" un SIA "Felici". Četriem no tiem – SIA "Markol" (Zaķumuižas ūdens), SIA "King Coffe Service" (Rocket Bean Rostery kafija), SIA "Pērnes L" ( Long chips jeb kartupeļu plāksnītes) un SIA "Felici" (funkcionālais musli Graci) jau notiek produktu eksports uz Tuvo Austrumu zemēm, t.sk. Apvienoto Arābu Emirātu tirgu. Par eksporta uzsākšanu pārrunas sākuši SIA "Cannelle Bakery" (saldētie miltu konditorejas izstrādājumi) un SIA "Nordic Food" (ar vitamīniem bagātināts dzeramais ūdens), portālam "Delfi" pastāstīja AREI pārstāve Daina Saktiņa.

Viņa uzskata, ka izstāde mūsu uzņēmumiem ir bijusi veiksmīga, jo ir notikušas gan pārrunas un degustācijas starp ražotājiem un interesentiem no dažādām pasaules valstīm, gan iegūtas "Gulfood 2021" Inovatīvo produktu balvas divās nominācijas – SIA "Cannelle Bakery" saldēto produktu kategorijā, SIA "Felici" – inovatīvā iepakojuma dizaina kategorijā. Kopumā uz Inovācijas balvas saņemšanu tika iesniegti 265 produkti no 44 valstīm 10 dažādās kategorijās.

"AREI organizēto Latvijas kopstendu līdzfinansē Zemkopības ministrijas īstenotā programma "Atbalsts tirgus veicināšanai" un esam Gulfoodā jau astoto gadu, bet izstāde ir 26 gadus sena un ar augstu pieprasījumu no pasaules pārtikas nozares uzņēmumiem un valstīm. Šogad Covid-19 ir ietekmējis izstādes gaitu gan pozitīvā, gan negatīvā veidā. Dažu valstu stendi bija tukši, jo bija atceltas lidmašīnas un dalībnieki nevarēja ierasties no šīm zemēm. Daudzi bija arī atteikušies no dalības, līdz ar to mazāk stendu un brīvāk varēja ievērot noteikumus par distances ievērošanu. Arī apmeklētāju bija mazāk, taču jāsaka – augstākas raudzes speciālisti un līdz ar to sarunas produktīvākas. Citējot mūsu uzņēmumu pārstāvjus – necerēti labi," stāsta Saktiņa.

Paralēli darbam stendos daudzās izstāžu zālēs notikušas arī speciālistu lekcijas par to, kā "iekarot" Austrumu tirgu, kādi noteikumi, sertifikācijas, mārketinga pasākumi jāveic.

Vienlaikus Saktiņa atzīst, ka kopstenda organizēšana Covid-19 apstākļos šogad ir bijusi ļoti sarežģīta. "Taču, dzirdot mūsu stenda dalībnieku atziņas un paredzot iespējamos rezultātus, varu teikt, ka darbs ir atmaksājies un ir patiess prieks par mūsējiem," viņa piebilst.