Foto: Latvijas uzņēmums veido automatizētu ražošanas līniju lidmašīnu detaļu printēšanai

Latvijas uzņēmums "AM Craft", kas ir saistītais uzņēmums 3D printēšanas SIA "Baltic3d.EU", patlaban veido automatizētu ražošanas līniju, lai nodrošinātu 3D printētu detaļu ražošanu lidmašīnām.

Šis darbs noslēgsies 2021.gada pirmajā ceturksnī, kad varēs uzsākt ražošanu. Šobrīd arī tiek veidota detaļu "Digitālā bibliotēka".

SIA "Baltic3d.EU" sevi redz kā lielāko 3D printēšanas centru Baltijas jūras reģionā, kas palīdz klientiem saražot tādas detaļas, kuras ar citām tehnoloģijām saražot nav iespējams vai arī tas ir ilgi un dārgi, portālam "Delfi" stāsta uzņēmuma vadītājs Jānis Jātnieks.

"Mūsu jaunās ražotnes telpas ir 1000 m2 plašas un tajās izvietoti vairāk nekā desmit industriālie 3D printeri. "Baltic3d.EU" turpinās fokusēties uz 3D printēšanas pakalpojuma sniegšanu, izmantojot industriālos 3D printerus, kur svarīga ir kvalitāte un atkārtojamība. Redzam, kā iekļaujamies globālās piegādes ķēdēs transporta jomā (aviācija, vilcieni). Turklāt arī Latvijas uzņēmumi arvien vairāk ikdienā izmanto 3D printēšanu. Palīdzam viņiem ātrāk veikt prototipēšanu un uzsākt produktu ražošanu ar zemākām izmaksām. Turpināsim strādāt arī ar izglītības iestādēm visos līmeņos, lai veicinātu zināšanu nodošanu jaunajiem speciālistiem" viņš stāsta.

“Delfi” jau vēstīja, ka uzņēmums "AM Craft" no pasaulē lielākā industriālo 3D printeru ražotāja "Stratasys" (ASV) šā gada vasarā iegādājās un uzstādīja četrus lielizmēra industriālos 3D printerus. 3D printeru parks tiek veidots, pateicoties noslēgtajam līgumam starp uzņēmumu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta "Digitāli kontrolētas plastmasas produktu ražotnes izveide, radot automatizētu industriālo 3D printeru līniju" ietvaros. Iegādājamo iekārtu kopējais budžets ir divi miljoni eiro, no kuriem 1,1 miljons eiro ir plānots kā ERAF atbalsts.

"Pirms ražošanas uzsākšanas mūsu mērķis ir iegādātos 3D printerus pilnveidot un izveidot automatizētu ražošanas līniju. Šo darbību mērķis ir palielināt iekārtu ražību un digitālo izsekojamību ražošanas procesam," skaidro Jātnieks.

Šobrīd "Baltic3d.EU" īsteno pētniecības un attīstības projektu, kura ietvaros veido testa kuponu un attiecīgo testu rezultātu datu bāzi. "Vienlaikus mēs veidojam detaļu "Digitālo bibliotēku", kas nozīmē, ka uzņēmumi varēs drukāt detaļas pēc vajadzības, nevis iepriekš iegādājoties un turot tās noliktavā ar domu "varbūt, ka nākotnē vajadzēs". Šie darbības virzieni ir ieinteresējuši lielus un nozīmīgus aviācijas nozares smagsvarus, ar kuriem esam uzsākuši sadarbību, bet par sadarbību būs atsevišķi paziņojumi saskaņā ar ārvalstu partneru mārketinga politiku," informēja Jātnieks. Šīs aktivitātes tiek īstenotas noslēgtā līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par projekta "FDM un SLS industriālas 3D printēšanas tehnoloģiju pielietojums lidaparātu iekšējās apdares detaļu sērijveida ražošanai" ietvaros. Iegādājamo iekārtu kopējais budžets ir divi miljoni eiro, no kuriem gandrīz 0,6 miljoni eiro ir plānots kā ERAF atbalsts.

Jautāts par Covid-19 ietekmi, viņš atzīst: "Jā, aviācijas nozares piegādes ķēdēs šobrīd ir 50-60% ienākumu kritums, bet tas dod mums iespēju šobrīd šajā laukā ielauzties. Tā ir mūsu iespēja, pateicoties Covid-19."

""Baltic3d.EU" kopš 2018. gada nodrošina dažādu aviācijas projektu īstenošanu ārvalstu partneriem lidmašīnu apkopes jomā un jaunu detaļu izstrādē lidmašīnu salona interjera pilnveidošanā. Pieaugot darba apjomam un turpinot kvalificēties kā piegādātājam arvien lielākiem industrijas spēlētājiem, saskārāmies ar problēmām skaidrot par uzņēmuma dažādiem darbības virzieniem. Nolēmām, ka vieglāk un klientiem saprotamāk būs, ja visu, kas specializēsies uz sertificētu aviācijas detaļu ražošanu, nodalīsim jaunā uzņēmumā," iepriekš skaidroja Jātnieks.

Fakti:

SIA "Baltic3d.EU" reģistrācijas datums 08.07.2013

Īpašnieki: Jānis Jātnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIAPLG.EU", SIA "Crastinus", SIA "ZIVERS"

SIA "AM Craft" reģistrācijas datums 23.02.2018

Īpašnieki: Didzis Dejus, Jānis Jātnieks, Rinalds Krūklis, SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija", SIA "Baltic3d.EU", Dēvijs Zīvers