Foto: Miljonu investīcijas milzu tomātu plantācijā austrumu pierobežā

"Latgales Dārzeņu loģistikas" siltumnīcu kompleksā "Mežvidi", kas atrodas pašos Latvijas austrumos, netālu no Krievijas robežas, ražo dažādu šķirņu un krāsu tomātus (sarkani, brūni un dzelteni), un šī ir jau septītā audzēšanas sezona. Vietējās veikalu ķēdēs pašmāju tomāti pieejami gan ziemā, gan vasarā.

Tas kļuvis iespējams, izmantojot energoefektīvas gaismošanas sistēmas, kas nepietiekama dabiskā apgaismojuma (saules gaismas) periodā nodrošina pilnvērtīgu augu augšanu un augļu veidošanos. Augu aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem tiek nodrošināta ar bioloģiskām metodēm un precīzu siltumnīcas klimata regulēšanu, nepielietojot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus (pesticīdus). Audzēšanas process ir videi draudzīgs, jo siltumnīcu apkurei tiek izmantoti tikai atjaunojamie energoresursi.

"Latgales Dārzeņu loģistikas" vadītājs Edgars Romanovskis neslēpj, ka laika gaitā uzņēmumā ir izmēģinājuši daudzas tomātu šķirnes, līdz nonākuši pie esošajām. "Bija daudz kļūdu, daudz izmēģinājumu, līdz sapratām labākos risinājumus. Ne viss ir izdevies, jo Latvijā ļoti sarežģīts ir ziemas periods – pamatīgi pietrūkst saules gaismas," skaidro Romanovskis. Viņš atklāj, ka ziemas mēnešos rēķins par elektrību var sasniegt pat 40-45 tūkstošus eiro.

Plāno arī zemenes

Mežvidu tomāti tiek novākti un nosūtīti pircējiem optimālā gatavības pakāpē, kas ļauj nodrošināt maksimāli labas garšas īpašības un produkta uzturvērtību. Tādējādi pircēji saņem ne tikai garšīgu, bet arī veselīgu produktu. Mežvidu tomātus raksturo labas garšas un uzglabāšanas īpašības, kas, it īpaši ziemas sezonā, bieži izpaliek importa analogiem.

2018./ 2019. gada sezonā pirmo reizi ziemā Latvijas pircējiem tiek piedāvāti Latvijā – siltumnīcu kompleksā "Mežvidi" – audzēti ķiršu mini tomātiņi, savukārt tālākos plānos ir testēt arī zemeņu audzēšanu, pārņemot pieredzi no Somijas kolēģiem, kas ar to nodarbojas.

Siltumnīcā ir ievietoti arī kameņu stropi. Foto: Delfi.

Lai paplašinātu savu biznesu, uzņēmums turpinās ieguldīt apgaismojuma kvalitātē, tiks iepirktas fasēšanas līnijas. Šobrīd siltumnīcās strādā 10-12 cilvēku no vietējās apkārtnes. "Gribam paplašināt siltumnīcas, nodrošināt spēcīgāku apgaismojumu. Tas viss ļaus arī maksāt lielākas algas darbiniekiem," uzsver Romanovskis.

Nonāk lielākajās ķēdēs

Lielākā produkcijas daļa tiek realizēta "Rimi" un "Maxima" tirdzniecības ķēdēs. Mežvidu tomāti vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī veido ap 30% no vietējās produkcijas tirgus. Šo īpatsvaru uzņēmums plāno palielināt, paplašinot siltumnīcas. Romanovskis teic, ka tomāti netiek ražoti eksportam, jo pati doma ir – ražot produkciju bez pesticīdiem pašu mājās. Vienlaikus plānos ir eksportēt siltumnīcās uzstādītos gaismekļus, jo to radīšanā un ražošanā ir ieguldītas zināšanas. Apgaismojuma jomā uzņēmums sadarbojas ar Iecavas novada "Vizulo", kas arī ir viens no Latvijas eksportspējīgākajiem uzņēmumiem.

"Tomāti netiek ražoti eksportam, jo pati doma ir – ražot produkciju bez pesticīdiem pašu mājās," skaidro "Latgales Dārzeņu loģistikas" vadītājs Edgars Romanovskis. Foto: Delfi.

Kopumā uzņēmums ir investējis vairāk nekā trīs miljonus eiro. "Ar finansējumu nav bijis viegli, tāpēc jāsaka paldies mūsu bankai," teic Romanovskis. Piemēram, 2017. gadā uzņēmums veica investīcijas vairāk nekā 300 tūkstošu eiro apmērā, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru un uzstādot energoefektīvu LED augu apgaismes sistēmu moduļu otro līniju, kas kopā ar citiem veiktajiem pasākumiem ļāva iepriekšējā audzēšanas sezonā uzlabot gan produkcijas kvalitāti, gan par vairāk nekā 25% palielināt pārdošanas apjomus.

"Latgales Dārzeņu loģistikas" apgrozījums 2017. gadā bijis 643 tūkstoši eiro, kas ir bijis 5% pieaugums salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Romanovskis skaidro, ka uzņēmumā sezona ilgst no oktobra līdz jūlijam, un mērķis ir tuvākajās sezonās sasniegt vienu miljonu eiro apgrozījuma.

Iegulda pētniecībā

Siltumnīcu komplekss atrodas Mežvidu Lauksaimniecības tehnoloģiju parka teritorijā, kurā pašreiz izvietotas arī divas augsti efektīvas biomasas koģenerācijas elektrostacijas. Romanovskis stāsta, ka cenšas radīt gan sakoptu vidi, gan pievilcīgus apstākļus darbiniekiem, neskatoties uz daudziem izaicinājumiem gan attiecībā uz produkcijas konkurētspēju tirgū, gan citiem uzņēmuma darbību ietekmējošiem apstākļiem.

Uzņēmums aktīvi ir iesaistījies vairāku pētniecības projektu īstenošanā kopā ar vadošajām Latvijas augstskolām/ pētniecības institūcijām – Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju u.c. Tiek izstrādātas un testētas jaunas gaismojuma un klimata vadības sistēmas. Mežvidu Lauksaimniecības tehnoloģiju parka teritorijā tiek attīstīti vairāki ražošanas projekti: metālapstrādes ceha būvniecība un elektroietaišu un energoefektīvu apgaismojuma sistēmu ražotnes izveide, šeit notiek lielākā daļa no industriālo kaņepju klastera aktivitātēm.

Romanovskis uzsver, ka uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu atbilstošas darba un atalgojuma iespējas darbiniekiem, un tādējādi ne tikai novērstu iedzīvotāju došanos projām no reģioniem, bet arī radītu atbilstošus apstākļus, lai atgrieztu vismaz daļu no Latviju atstājušajiem.

Uzņēmums ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, kategorijā "Importa aizstājējprodukts". SIA "Latgales Dārzeņu loģistika" ir dibināta 2007. gada septembrī.