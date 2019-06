Foto: Nebeidzamie Polijas ceļi – ieskats jaunajā Suvalku apvedceļā

Šī gada pavasarī netālu no Lietuvas robežas Polijā atklāts Suvalku apvedceļš. Tas, kā portālam "Delfi" norāda Polijas Galveno autoceļu un automaģistrāļu pārvaldē, ir jau otrais jaunuzbūvētais "Via Baltica" ceļa posms valsts teritorijā.

Līdz ar 13 kilometru garā apvedceļa posma atklāšanu kopumā Polijas teritorijā uzbūvēti jau 117 kilometru no kopumā teju 320 km paredzētā "Via Baltica" posma šajā valstī. Kā zināms, par "Via Baltica" dēvē posmu no Tallinas līdz Varšavai, un šobrīd notiek tā atjaunošanas un paplašināšanas remontdarbi.

Jau ziņots, ka līdz Suvalkiem no Kauņas tuvākajos gados tiks rekonstruēts valsts nozīmes autoceļa A5 Kauņa-Marijampole-Suvalki posms, kas kļūs par trešo autoceļu valstī, uz kura atļautais braukšanas ātrums automašīnām sasniegs 130 kilometrus stundā. Lietuvā prognozē, ka šie remontadarbi noslēgsies līdz 2025. gadam, tādējādi vēl vairāk atvieglojot Latvijas tūristu un uzņēmēju ceļu no Latvijas uz plašo poļu zemi. Jaunais ceļš atvieglo autovadītāju maršrutu uz tūristu iecienīto Gdaņsku, kā arī, piemēram, uz lētās iepirkšanās zinātājiem tīkamo Belastoku.

Biedrības "Autopārvadātāju asociācijas "Latvijas auto" valdes priekšsēdētājs Andris Lubāns portālam "Delfi" iezīmē, ka Suvalku apvedceļš jau tagad paātrina Latvijas autovadītāju gaitas šajā valstī.

"Polija vienmēr ir bijusi viena no svarīgākajām valstīm gan divpusējo, gan tranzīta pārvadājumu jomā. Lielākā pārvadājumu daļa, ko nodrošina asociācijas biedri uz un no Rietumeiropas valstīm, tiek veikta tranzītā caur Polijas teritoriju. Jaunatklātais Suvalku apvedceļš, uzskatāms kā būtiski nozīmīgs posms. Satiksmes joslu skaita palielināšana, jauns ceļu segums, kas piemērots smagajai tehnikai un satiksmes pārvadi ir faktori , kuriem ir ievērojama ietekme gan uz autotransporta plūsmas vidējā ātruma palielināšanos, transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa saglabāšanu, kā arī kopumā radot braukšanai ērtus, drošus un patīkamus apstākļus," saka Lubāns.