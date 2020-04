Foto: 'New Hanza Capital' Rumbulā būvēs 18,3 miljonus vērtu loģistikas parku

AS "New Hanza Capital" būvēs 18,3 miljonus eiro vērtu A klases noliktavu un loģistikas parku Rīgā, Maskavas ielā 462. Marta beigās noslēgts celtniecības līgums ar uzņēmumu "Pillar Contractor" un darbus plānots sākt jau tuvākajā laikā, portālu "Delfi" informēja "New Hanza Capital" valdes loceklis Edgars Miļūns.

"Ekonomika piedzīvo grūtus laikus un neskaidrība ir liela, tāpēc jebkuram investīciju projektam Latvijā šobrīd ir īpaši liela nozīme, lai cilvēkiem un uzņēmumiem nodrošinātu darbu. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc neatlikām šo projektu uz vēlāku laiku un sāksim to īstenot tieši tagad," norāda Miļūns.

Maskavas ielas loģistikas parka un noliktavu būvniecības laikā "New Hanza Capital" piesaistīs 20 apakšuzņēmējus, savukārt celtniecības un citu darbu veikšanai nodarbinās ap 180 cilvēku.

"New Hanza Capital" īpašumā esošajā Maskavas ielas 462 zemes gabalā šobrīd atrodas vairākas noliktavas ēkas, no kurām lielākā daļa būvēta pirms aptuveni desmit gadiem. Zemesgabalā tiks veidots vienots loģistikas un noliktavu parks ar nosaukumu "A6", uzbūvējot gandrīz 32 000 kvadrātmetrus jaunas un modernas noliktavas.

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas kopējā ēku platība pārsniegs 50 000 kvadrātmetru, ierindojot jaunizveidoto loģistikas parku starp lielākajiem Rīga teritorijā. Nomniekiem būs pieejamas platības, sākot no aptuveni 800 kvadrātmetriem.

Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Dažādās attīstības stadijās šobrīd uzņēmumā ir vēl virkne investīciju projektu par kopējo summu vairāk nekā 150 miljoni eiro, kuru īstenošanas laikā varētu tikt piesaistīti vairāki desmiti apakšuzņēmumu, dažādos objektos nodarbinot vairākus simtus darbinieku. Šo projektu īstenošana būs atkarīga no nepieciešamo investīciju piesaistīšanas.

"New Hanza Capital" ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Kompānijas patiesā labuma guvēji ir "ABLV Bank" īpašnieki Ernests Bernis un Oļegs Fiļs. "New Hanza Capital" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

"New Hanza Capital" saskaņā ar neauditētajiem finanšu rezultātiem pērn nopelnīja 151 083 eiro, kas ir 33 reizes mazāk nekā 2018. gadā, bet "New Hanza Capital" koncerns gadu noslēdza ar peļņu 4,204 miljonu eiro apmērā, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2018.gadā. Koncerna apgrozījums 2019. gadā veido 6,167 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, tas audzis 1,6 reizes.

Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, "airBaltic" centrālais birojs lidostā "Rīga", loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā un citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 75 000 kvadrātmetru.