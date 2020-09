Foto: Noskaidroti labākie 2020. gada piena produkti

Šā gada 9. septembrī starptautiskās pārtikas izstādes "Riga Food 2020" atklāšanas ceremonijā tika paziņoti un apbalvoti piena produktu un iepakojuma konkursa uzvarētāji, informē konkursa organizatori.

Šogad Latvijā ražoto piena produktu konkurss notika šādās kategorijās: "Vājpiena biezpiens ar tauku saturu līdz 0,5%", "2019./2020. gada jaunais piena produkts" un "2019./2020. gada jaunā piena produkta iepakojums".

Biezpiena ar tauku saturu līdz 0,5% kategorijā godalgotā 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa tika piešķirta PKS "Straupe" ražotajam vājpiena biezpienam ar tauku saturu līdz 0,5% (meistare Gunta Tetere); 2. vieta piešķirta "Food Union" (AS "Valmieras piens") ražotajam vājpiena biezpienam "Valmiera" ar tauku saturu līdz 0,5% (meistare Aina Birnbauma); 3. vietu ieguva AS "Limbažu siers" ražotais vājpiena biezpiens ar tauku saturu līdz 0,5% (meistare Dace Rostoka).

Godalgoto vietu ieguvēji 2019./2020. gada jauno produktu grupā "Sieri": 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa tika piešķirta AS "Smiltenes piens" ražotajam sieram "Smiltene" (meistare Vita Puriņa); 2. vieta piešķirta AS "Latgales piens" ražotajam svaigajam sieram "Panīrs" (meistare Jūlija Ostapko); 3. vietu ieguva SIA "Malevss" ražotais svaigais siers "SierŠtelle" ar kaņepēm (meistare Solvita Roziņa).

Godalgoto vietu ieguvēji 2019./2020. gada jauno produktu grupā "Skābpiena produkti": 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa tika piešķirta "Food Union" (AS "Rīgas piena kombināts") ražotajam "Lakto. Rabarbers, ērkšķoga" (meistars Viktors Biziks); 2. vieta piešķirta AS "Tukuma piens" ražotajam produktam "Turku jogurts. Mango" (tehnoloģe Sandra Firleja); 3. vietu ieguva AS "Smiltenes piens" ražotais kefīrs ar melnajām plūmēm un klijām (meistare Vita Puriņa).

Godalgoto vietu ieguvēji 2019./2020. gada jauno produktu grupā "Saldie biezpiena izstrādājumi": 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa tika piešķirta AS "Smiltenes piens" ražotajai biezpiena tortei ar apelsīnu ievārījumu (meistare Vita Puriņa); 2. vieta piešķirta AS "Limbažu siers" ražotajai biezpiena masai ar dzērvenēm (meistare Dace Rostoka); 3. vietu ieguva AS "Tukuma piens" ražotais glazētā biezpiena sieriņš ar auzām, linsēklām, kaņepēm, kvinoju un čia (tehnoloģe Vita Poškus).

Godalgoto vietu ieguvēji 2019./2020. gada jauno produktu grupā "Saldējums": 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa tika piešķirta SIA "Rūjienas saldējums" ražotajam šokolādes saldējumam ar brūkleņu piedevu šokolādes vafeles konusā (meistare Sanda Gūte); 2. vieta piešķirta SIA "Tērvete Food" ražotajam marakujas saldējumam baltās šokolādes glazūrā (meistare Sanita Vaičkus); 3. vietu ieguva SIA "Rāmkalni Nordeco" ražotais fetaki siera mājas saldējums (meistare Gundega Rūnika).

Godalgoto vietu ieguvēji 2019./2020. gada jauno piena produktu iepakojuma konkursā: 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa tika piešķirta AS "Tukuma piens" skābpiena dzēriena "Turku Ayran" (500 g) iepakojumam un "Turku jogurts. Mango" (300 g) iepakojumam; 2. vieta piešķirta AS "Smiltenes piens" Smiltenes biezpiena tortes ar apelsīnu ievārījumu, melleņu ievārījumu un smiltsērkšķu ievārījumu (3 veidi) (110 g) iepakojumam; 3. vietu ieguva "Food Union" (AS "Rīgas piena kombināts") dzeramā jogurta "Valmiera. Mellene-lavanda" (290 g) iepakojums.

Latvijā ražoto piena produktu un iepakojuma konkursu rīkoja kooperatīvā sabiedrība "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" sadarbībā ar starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību "BT 1", biedrību "Latvijas Iepakojuma asociācija". Konkursu finansiāli atbalsta Zemkopības ministrija, biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome".

Šī gada konkursa žūrijas komisija – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore, vadošā pētniece un konkursa žūrijas komisijas vadītāja, asociētā profesore Dr. sc. ing. Inga Ciproviča, LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Inese Ozollapa, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, diētas ārste Lolita Neimane, SIA "Maxima Latvija" Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore Dace Grava, SIA "Rimi Latvia" piena produktu kategorijas vadītāja Marta Gernere, biedrības "Latvijas Iepakojuma asociācijas" valdes priekšsēdētāja, Pasaules Iepakojuma organizācijas valdes locekle, Eiropas Iepakojuma institūciju konsorcija biedre Iveta Krauja un AS "Latvijas Zaļais punkts" direktora vietniece, vides pārvaldības projektu vadītāja Laura Berga.