Foto: Noskaidroti pašmāju labākie reklāmisti

Svinīgā ceremonijā Latvijas Mākslas akadēmijā sadalīti radošās izcilības festivāla ADWARDS ordeņi. Pavisam konkursā šogad tika iesniegti 308 darbi, visvairāk – kategorijā "Drukas māksla un dizains", un kopumā piešķirtas 38 sudraba un 17 zelta godalgas 28 disciplīnās.

"Šis vakars bija patiešām izcils – varējām redzēt daudzus kvalitatīvus darbus, novērtējām to, ka ADWARDS festivālā atzinību saņem gan radošās aģentūras, gan valsts iestādes, gan individuāli radošie profesionāļi, kā arī beidzot varējām pavadīt kopā laiku priekpilnā atmosfērā", saka "Latvian Art Directors Club" direktore Žanete Eglīte.

Darbus gan klātienē, gan attālināti vērtēja 15 žūrijas locekļi no 11 valstīm. Žūrijas prezidents bija Andrejs Tjukavkins, "Publicis Milan" galvenais radošais direktors, kura sasniegumu vidū ir 54 apbalvojumi pasaules prestižākajā reklāmas festivālā "Cannes Lions", tajā skaitā 5 zelta un 1 Grand Prix godalga.

Titulu "Gada aģentūra" sīvā konkurencē ieguva aģentūra McCANN Riga. Savukārt viens no apbalvotākajiem klientiem bija Rīgas dome, kuras darbi saņēma sešus ADWARDS ordeņus.

Portāla "Delfi" balsojuma uzvarētājs ir Liepājas Valstspilsētas pašvaldības kampaņa "Lepns kā Liepājnieks", kas apsteidza otrās vietas ieguvēju Rīgas pašvaldību. "Mēs "Delfi" patiešām ceram, ka arī Saeimas vēlēšanās Latvijas tauta būs tikpat aktīva, kā abas pilsētas! Balvā nodrošinām "Delfi izcilības sfēru", kuru veidojies tēlnieks Gatis Erdmanis, kā arī 5000 eiro reklāmas kampaņai "Delfi" kanālos," sacījusi "Delfi" mārketinga vadītāja Elise Bikova.

Kategorijā "Integrētās kampaņas" / "Korporatīvā sociālā atbildība, labdarība un sociālā reklāma" zelta ordeni ieguva Rīgas dome ar kampaņu "Cel Latviju ar darbu, dziesmu, valodu".

Kategorijā "TV & Radio" vairākās kategorijās zelta godalgas ieguva aģentūra TBWA\Latvija ar klipu klientam Luminor – Bug girl. Keep doing!, WRONG Digital ar klipu klientam LIAA – Wait better. Discover a new taste for the local, kā arī aģentūra MAGIC ar klipu klientam LMT – "Brīvs un neapturams".

Kategorijā "Sociālo mediju komunikācija" zelta godalgu ieguva aģentūra MAGIC ar Circle-K kampaņu "Mīlas balāde klientiem" .

Kategorijā "Drukas māksla un dizains" zelta godalgas ieguva Rīgas dome un Overpriced ar darbu "Līdz pašai gaismiņai", bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un Mazs" ar grāmatu "Ineses māja", aģentūra KID Design ar grāmatu "LMA Dizainam 60", McCANN Riga ar darbiem "Dzemdību nama fonda kampaņa" un "Dzintars" iepakojumiem "Saule ir atpakaļ", kā arī Latvijas Nacionālā bibliotēka ar izstādi "B kā baroks".

Kategorijā "Vides reklāma" zelta godalgu ieguva McCANN Riga ar darbu Rīgas Centra Humanitārajai vidusskolai "Izglītībai mērcīti".

Kategorijā "Sabiedriskās attiecības" zelta godalgas ieguva MAGIC ar darbu Circle-K "Mīlas balāde klientiem", kā arī McCANN Riga ar darbu klientam LIDL Latvija – "Banānu kari".

Balvu Young Creative, kurai reklāmas, grafiskā un digitālā dizaina darbus iesniedz jaunie radošie talanti līdz 28 gadu vecumam, ieguvis Ričards Znutiņš-Znutāns ar mobilo aplikāciju EMORI.