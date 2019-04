Foto: Noskaidroti uzņēmējdarbības uzsākšanas konkursa 'Bizness 24h 2019' uzvarētāji

Otrdien, 9. aprīlī, norisinājās uzņēmējdarbības uzsākšanas konkursa "Bizness 24h 2019" fināls "Swedbank" galvenajā ēkā. Dalībnieki prezentēja paveikto un sasniegtos rezultātus dalībnieku izveidotās produkcijas tirdziņā, kurš norisinājās 30. martā un 6. aprīlī tirdzniecības centrā "Spice". Pirmo vietu un titulu "Biznesa Guru 2019" ieguva komanda "Nākotnes inženieri nākotnei", kura konkursa ietvaros izgatavoja divus dažādus eksperimentu komplektus bērniem, informē konkursa organizatori.

Konkursa trešās kārtas ietvaros katrai dalībnieku komandai bija jāizveido divas iepriekš tirdzniecībā vēl nebijušas, inovatīvas preces. Līdz ar to pircējiem tirdziņos, kuri norisinājās divas sestdienas tirdzniecības centrā "Spice", tika piedāvāti dažādi vegāniski un veselīgi gardumi kā pitaijas augļa sula, dažādu garšu ievārījumi, vegāniskie bezglutēna makarūni, "keikpopi" jeb kūkas uz kociņa un pat "matcha" tēja, kura tika pasniegta ar sauso ledu krāšņākam vizuālajam tēlam. Daži komandu piedāvātie produkti tika radīti ar mērķi iekarot konkrētu pircēju auditoriju, piemēram, vecākiem ar bērniem tika piedāvāti izglītojoši eksperimentu komplekti, uzdevumu krājums pirmsskolas vecuma bērniem ar matemātikas un kosmosa tematiku, kā arī tāfelītes, kuras palīdz apgūt nošu mācību. Tiem, kuri vēlējās papildināt savu interjeru ar kādu unikālu dizaina elementu, tika piedāvātas dažādu veidu lampas, 3D printētas fotogrāfijas un citi vēl iepriekš neredzēti priekšmeti.

"Bizness 24h 2019" dalībnieku sniegumu tirdziņā izvērtēja žūrija, kurā darbojās "Nordic Training Internationa"l dibinātājs un priekšsēdētājs Uģis Strauss, "Spice" mārketinga projektu vadītāja Agne Araka–Innus, "Swedbank" pārstāvji Zane Kalniņa un Mārtiņš Pudņiks, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Banku augstskolas prorektore Līga Peiseniece, Banku augstskolas Biznesa inkubatora projektu vadītāja Dagnija Roga un "Bizness 24h 2019" vadītājs Kristers Rimšāns. Fināla noslēgumā žūrijas pārstāvji atzina, ka bija grūti noteikt vienu uzvarētājkomandu, jo daudzas komandas šogad izcili pieteica sevi kā nopietnus nākotnes uzņēmējus, kuru darbība jau tagad ir rezultējusies ar peļņu un iespējām attīstīt savas idejas arī turpmāk.

Uzvaras laurus konkursā plūca komanda "Nākotnes inženieri nākotnei", kura piedāvāja fizikālu eksperimentu komplektus bērniem un viņu vecākiem. Kā galveno balvu komanda ieguva 800 eiro naudas balvu no "Swedbank", 1500 eiro atlaidi studiju maksai Banku augstskolā un "Biznesa guru 2019" titulu. Otro vietu un balvu no "Nordic Training International" 1500 eiro vērtībā intensīvajiem apmācības kursiem ieguva komanda "Hāgens", kura tirdziņā pārdeva īpašus saldējuma kokteiļus un prezentēja prototipu aplikācijai, kura piedāvā unikālu iepirkšanās sistēmu tirdzniecības veikaliem. Trešo vietu un trīs ceļa zīmes uz semināru "Alfa" ieguva komanda "AMG", kura tirdziņā pārsteidza mūzikas skolotājus un citus jomas interesentus ar unikālu nošu apguves tāfeli un priecēja pircēju garšas kārpiņas ar garšīgajiem pitaijas augļa sulu dzērieniem. Arī konkursa atbalstītāji piešķīra atsevišķas simpātiju balvas, piemēram, komanda "Kāpēc ne mēs?" ieguva simpātiju balvu no tirdzniecības centra "Spice", savukārt komanda "Hmm?" ieguva Banku augstskolas Biznesa inkubatora simpātiju balvu. Papildus iepriekš minētajam balvu fondam, dalībnieki ieguva arī dažādas balvas no konkursa atbalstītājiem – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, "Summer Sound", "SUP Adventures", Dailes teātra un Banku augstskolas.

"Bizness 24h" ir ikgadējs uzņēmējdarbības uzsākšanas konkurss Latvijā, ko organizē Banku augstskola sadarbībā ar "Nordic Training International", "Swedbank", Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, tirdzniecības centru "Spice" un Banku augstskolas studentu pašpārvaldi. Šī konkursa mērķauditorija ir vidusskolas vecāko klašu skolēni un Latvijā studējošie jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Konkurss savā 11. norises gadā ap sevi pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu – 1. kārtai pieteicās aptuveni 620 skolēni un studenti, no kuriem 200 labākie tika konkursa 2. kārtā, taču tikai 20 labākās komandas 3. kārtā cīnījās par "Biznesa guru 2019" titulu.