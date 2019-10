Foto: 'Olainfarm' atklājis jaunu ražošanas ēku, kurā ieguldīti 3,6 miljoni eiro

Trešdien, 16. oktobrī, AS "Olainfarm" atklājusi jaunu ražošanas korpusa ēku, kuras būvniecībā un iekārtu iegādē ieguldīti aptuveni 3,6 miljoni eiro. AS "Olainfarm" jau nodrošina Eiropas Savienības (ES) gatavo zāļu formu verifikācijas prasības un tagad, līdz ar jauno korpusa atklāšanu, kā viena no pirmajām Latvijā būs gatava arī Krievijas Federācijas jaunajām prasībām, informē uzņēmums.

Jaunajā ražošanas korpusa ēkā atrodas pakošanas iecirknis, kur uzstādītas jaunas iekārtas medikamentu fasēšanai un verifikācijas prasību ievērošanai, kā arī aprīkojums jaunu produktu ieviešanai ražošanā un pētniecībai. Tāpat ēkā izveidota jauna produkcijas pakošanas telpa, kā arī gatavās produkcijas karantīnas uzglabāšanas noliktava un produkcijas izsniegšanas zona. Būvniecībā "Olainfarm" ieguldījis apmēram 1,6 miljonus eiro, savukārt iekārtu iegādē gandrīz divus miljonus eiro, tai skaitā no Eiropas fondu līdzekļiem.

2019. gadā stājās spēkā Eiropas Savienības direktīva par zāļu viltojumu ierobežošanu. Tā paredz veikt visu recepšu zāļu drošuma pārbaudes, tā saukto verifikāciju. Tas nozīmē, ka uz zāļu iepakojumiem ir speciāli kodi, kuri pirms zāļu izsniegšanas aptiekā ir jāpārbauda. Savukārt no 2020. gada speciālas zāļu serializācijas un izsekojamības noteikumus ievieš arī Krievijas Federācija, kas ražotājam nozīmē investīcijas un ražošanas līniju sagatavošanu.

"Pateicoties "Olainfarm" investīcijām, izdevies radīt iespēju mūsu ekspertiem strādāt labiekārtotās telpās ar jaunākās paaudzes ražošanas tehnoloģijām. "Olainfarm" tādējādi varēs vēl vairāk kāpināt ražošanas jaudu. Ar lepnumu varu teikt, ka "Olainfarm" būs laikus gatavs Krievijas zāļu verifikācijas prasību ievērošanai. Prasību izpilde palīdzēs mums saglabāt konkurētspēju Krievijas un NVS noieta tirgū arī turpmāk," saka "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis.

"Gadu gaitā "Olainfarm" spējis mainīties un pat attīstīties, neraugoties uz straujajām izmaiņām tirgū un stingrajiem zāļu ražošanas uzraudzības un drošības kontroles pasākumiem, kādi bija jāievieš Latvijai, iestājoties ES. Tagad "Olainfarm" ir līdzvērtīgs partneris starp citiem zāļu ražotājiem ES un citās pasaules valstīs. Tirgus iespēju paplašināšana NVS valstīs, tostarp Krievijā, nākotnē var dot būtisku pienesumu ne tikai pašai kompānijai, bet mūsu valstij kopumā, tādējādi stiprinot Latvijas ekonomikai tik nozīmīgo farmācijas rūpniecību," teic Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis.

Centrālās finanšu līgumu aģentūras (CFLA) direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos Mārtiņš Brencis norāda, ka vienmēr ir gandarījums redzēt, kad uzņēmums spēj gudri izmantot ES fondu sniegtās iespējas, lai attīstītos. Neapstājoties pie sasniegtā, tas turpinājis attīsties, ieviešot ražošanā aizvien jaunus un inovatīvus produktus. Tas ir ieguvums ne tikai uzņēmumam, bet arī valstij un zinātnei kopumā.

Vienlaikus jāatgādina, ka pēdējos gados publiskajā vidē "Olainfarm" vārds bieži locīts saistībā ar Valērija Maligina mantojuma jautājumiem, kuri nonākuši arī tiesā.

AS "Olainfarm" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Šobrīd "Olainfarm" produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

"Olainfarm" lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm – Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.