Foto: Pārbaudīta Rīgas Austrumu maģistrāles slodze

Trešdien, 19. jūlijā, Rīgā veikti Austrumu maģistrāles satiksmes pārvada pār Ieriķu un Dzelzavas ielu slogošanas darbi. Pilnsabiedrība “ACB, TILTS”, veicot slogošanu, pārbaudījusi satiksmes pārvada faktisko nestspēju. Būvdarbi norit atbilstoši noteiktajiem termiņiem un tos plānots pabeigt rudenī, informē Rīgas domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Austrumu maģistrāles slogošanā izmantoja sešas dažādas slodžu shēmas. Vienas slodžu shēmas pārbaudē vienlaicīgi izmantoja astoņas kravas automašīnas. Katras automašīnas svars bija ap 30 tonnām, tādējādi uz pārvada vienlaicīgi atradās līdz pat 240 tonnu liels svars. Pirms slogošanas tika veikti aprēķini, lai noteiktu maksimālās izlieces pie noteiktās slodžu shēmas. Attiecīgi, slogošanas laikā, veicot mērījumus, tika pārbaudīts, vai pie konkrētas slodzes šīs izlieces netiek pārsniegtas. Pārbaudot būves statisko slodzi, eksperti varēs sagatavot slēdzienu par pārvada gatavību satiksmes atvēršanai.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes infrastruktūras un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis norāda, ka Austrumu maģistrāle ir viens no lielākajiem satiksmes infrastruktūras objektiem Rīgā un tā būvniecībai Rīgas dome ir piesaistījusi ievērojamus Eiropas Savienības fondu līdzekļus vairāku desmitu miljonu eiro apmērā. Uzbūvētās brauktuves slogošana ir viens no pēdējiem darbu posmiem pirms tilta nodošanas ekspluatācijā.

"Jau šogad, pateicoties Austrumu maģistrālei, iegūsim no caurbraucošiem auto, tai skaitā no kravas transporta, atslogotu Rīgas vēsturisko centru," pauž Ķirsis.

Austrumu maģistrāles būvniecību sāka 2021. gada maijā un tiek realizētas abas būvprojekta kārtas. Austrumu maģistrāles pirmajā kārtā darbi tuvojas noslēgumam, savukārt otrajā kārtā darbi norit, apsteidzot kalendāro grafiku. Šobrīd tiek veikta ielas apgaismojumu un kontakttīklu izbūve uz Deglava ielas, aku regulēšana, virskārtas ieklāšana, kā arī augustā ir plānots pabeigt kabeļu ievilkšanu.

Maģistrāle autovadītājiem nodrošinās ātru nokļūšanu uz Purvciema, Pļavnieku, Dārzciema un Teikas apkaimēm, neiebraucot pilsētas vēsturiskajā centrā. Tāpat kravas transportam ceļš uz ostu vairs nebūs jāmēro pa Daugavas krastmalu. Izbūvētais maģistrāles posms no Piedrujas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei būs 2,8 km garš.

Būvniecību veic piegādātāju apvienība "ACB, TILTS", kuru veido ceļu būvniecības sabiedrība AS "A.C.B." un tiltu būvniecības sabiedrība SIA "Tilts".

Austrumu maģistrāles 1. kārtu īsteno Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu – Vietalvas iela" 1. kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai" ietvaros. Līguma summa ir 40,8 miljoni eiro, no kuriem 23 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 0,8 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu 17 miljonu eiro apmērā sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība.