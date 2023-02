Foto: 'Pasažieru vilciens' ievieš jaunus formastērpus

AS "Pasažieru vilciens" no 27. februāra pakāpeniski ieviesīs jaunus, uzlabotus vilcienu pasažieru apkalpošanā nodarbināto darbinieku formastērpus, "Delfi Bizness" informēja uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

To dizainu izstrādājis modes mākslinieks Dāvids, kurš iepriekš veidojis Latvijas nacionālās aviosabiedrības “airBaltic” apkalpes formastērpu dizainu.

Formastērpu valkās vilciena mašīnisti, konduktori kontrolieri, kasieri stacijās un Klientu apkalpošanas centra darbinieki.

Visu apģērba gabalu materiāls ir ražots speciāli formas tērpiem, lai tajā būtu ērti kustēties, tas būtu elpojošs, aizsargājošs, viegli uzturams un kopjams. Apģērbā ir izmantotas krāsas, kas redzamas arī jauno elektrovilcienu dizainā, – trīs toņu pelēkā, akcentos – tumši dzeltenā un tirkīza.

“Strādāt ar pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem ir liels pagodinājums, jo tā es palīdzu veidot ne tikai funkcionālu apģērbu, bet arī radīt priekšstatu par valsti – pārdomātu, sakoptu, staltu. Lai izveidotu “Pasažieru vilciena” formastērpu konceptu, es pētīju nozari un tendences pasaulē, aprunājos ar darbiniekiem, kuriem radītais būs jāvalkā, lai viņiem būtu ne tikai ērti, bet laba sajūta par sevi, darbu, ko veic, un šo pozitīvo noskaņojumu tālāk varētu ik dienas nodot tūkstošiem pasažieru, kuri izvēlas pārvietoties ar vilcienu,” piebilst modes mākslinieks Dāvids.

Jaunā formastērpu kolekcija sastāv no 11 apģērba gabaliem sievietēm un deviņiem – vīriešiem, kā arī aksesuāriem. Sievietēm ir pieejama kleita, svārki, bikses, auduma un adīta veste, žakete, adīta jaka, blūze, polo krekls, vējjaka, mētelis ar izņemamu oderi, vīriešiem – bikses, auduma un adīta veste, žakete, adīta jaka, krekls, polo krekls, vējjaka, mētelis ar izņemamu oderi. Līdz ar to ir pieejamas vairākas kombināciju iespējas, no kurām darbinieki var izvēlēties sev ērtāko un atbilstošāko formastērpu darba uzdevumu pildīšanai, kā arī pielāgot valkāšanai dažādos laikapstākļos.

Darbs pie vilcienu apkalpes darbinieku formastērpu jauna dizaina izstrādes tika sākts 2021. gadā. Modes mākslinieks Dāvids tiesības radīt vilcienos un kasēs strādājošo darbinieku formastērpus ieguva cenu aptaujā. Apģērba dizaina izveidē tika ņemti vērā tā lietotāju darba apstākļi, profesijas specifika, fokusgrupas viedoklis, kā arī darbinieku aptaujas rezultāti pēc paraugu izgatavošanas.

Līdzšinējais “Pasažieru vilciena” formastērpu dizains tika radīts 2011. gadā.