Foto: paziņoti 2018. gada labākie iepakojumi Latvijā

22. novembrī noslēdzās nacionālais konkurss „Labākais iepakojums Latvijā 2018”, kurā paziņoja labākos iepakojumus un to ražotājus, informē Latvijas Iepakojuma asociācija. Visvairāk balvu ieguvis iepakojuma ražotājs "VG Kvadra Pak".

Visvairāk atzinības – četrās kategorijās saņēma šokolādes trifeļu kolekcijas "Latvju rotas" kārbu grupa (iesniedzējs AS "VG Kvadra Pak"). Darbs saņēma GS1 Latvija atzinību par precīzu GS1 un ISO standartu ievērošanu EAN-13 svītrkoda simbola attēlošanā un izvietošanā uz konkursam iesniegtā iepakojuma, Latvijas Dizaineru savienības atzinību par veiksmīgu Latvijas kultūras mantojuma izmantošanu laikmetīgā iepakojuma dizainā, 2. vietu starptautisko izstāžu "Riga Food" un "Design Isle" apmeklētāju balsojuma kopvērtējumā un 1. vietu kategorijā "Tirdzniecības iepakojums konditorejas produktiem".

No dalībniekiem visvairāk balvu saņēma "VG Kvadra Pak" – trīs 1. vietas un divas 2. vietas žūrijas vērtējumā, un Atzinības rakstus no GS1 par precīzu GS1 un ISO standartu ievērošanu uz šokolādes trifeļu "Pure Chocolate" un "Latvju rotas" kārbām un "Cēsu Brūža alus" un kosmētikas sērijas "Nivea Men" iepakojuma, kā arī no LZP speciālbalvu "Zaļi pakots" par videi draudzīgu iepakojumu "Cēsu Brūža alus" komplektam un no LDS par veiksmīgu Latvijas kultūras mantojuma izmantošanu laikmetīgā iepakojuma dizainā šokolādes trifeļu kolekcijas "Latvju rotas" kārbu grupai.

Konkurss tradicionāli norisinās vairākos posmos, kuros darbus vērtē gan patērētāji, gan ekspertu žūrija. Septembrī un oktobrī iesniegtos darbus novērtēja starptautisko izstāžu "Riga Food" un "Design Isle" apmeklētāji, kā arī nozares eksperti, konkursa atbalstītāji un interneta lietotāji. Žūrijas vērtējumu veidoja noteikti kritēriji – konstrukcija, forma, dizains, funkcionalitāte, kopiespaids u.c. – realizācija. Šogad konkursā piedalījās 15 konkursanti ar 29 iepakojumiem un iepakojumu sērijām.

Izstāžu "Riga Food 2018" un "Design Isle 2018" apmeklētāju kopvērtējumā 1. vietu ieguva SIA "Kainaiži" sīrupu "Birzī" sērijas iepakojums. Interneta balsojumā pirmā vieta – "Quadseal Bag" projektam, ko iesniedza SIA "Polipaks".

Savu vērtējumu sniedza arī konkursa atbalstītāji – starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT1", Latvijas Zaļais punkts (LZP), "GS1 Latvija", Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Latvijas Dizaineru savienība (LDS), Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa, Rīgas Valsts tehnikums (RVT) un biedrība "Homo Ecos".

Nacionālais konkurss par labāko iepakojumu tradicionāli notiek katru gadu kopš 1996. gada, un savus darbus var pieteikt iepakojuma pasūtītāji, dizaineri, iepakojuma izgatavotāji, iepakotāji un preču izplatītāji.

Portāls "Delfi" piedāvā aplūkot pirmo vietu ieguvējus dažādās kategorijās, savukārt visi konkursa darbi apskatāmi šeit.