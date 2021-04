Foto: Pie veikaliem Rīgā veidojas milzu rindas

Trešdien, pēc ierobežojumu atcelšanas daudzām tirdzniecības vietām, pie veikaliem Rīgā veidojas milzīgas rindas, novēroja portāls "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visgarākās rindas uz ielas pēc vairāku mēnešu ierobežojumiem vērojamas pie jaunu un lietotu apģērbu un apavu veikaliem, piemēram, "Pepco", "Humana" un citiem — cilvēku skaits, kas gaida iepirkšanos, tajās sasniedz vairākus desmitus. Tāpat rindas veidojas pie atsevišķiem veikaliem nelielajos tirdzniecības centros, kas atbilst atvēršanas kritērijiem.

Par darbības atsākšanu paziņojuši arī bērnu rotaļlietu veikali, mēbeļu un mājsaimniecības preču veikali, kas kvalificējas kritērijiem, pēc kādiem iespējams atsākt darbību — to vidū arī "Ikea", kā arī citu jomu veikali, kas vairākus mēnešus bija slēgti un varēja piedāvāt preci tikai attālināti.

Šodien "Ikea" veikals Rīgā tika atvērts apmeklētājiem pēc ierobežojumiem, stāsta "Ikea" vadītājs Latvijā Pēteris Grīnbergs. "Pircēji tika sagaidīti, ievērojot augstākos drošības standartus, rūpējoties gan par pircēju, gan apmeklētāju drošību. Mēs sekojam līdzi visām drošības prasībām un ar automātisku uzskaites sistēmu pie veikala ieejas rūpīgi monitorējam apmeklētāju plūsmu. Mēs katrā brīdī zinām, cik cilvēku atrodas veikalā. Klientu plūsmu pie ieejas kontrolē un uzrauga veikala darbinieki," viņš stāsta.

Veikalā tiek īstenoti arī papildu drošības pasākumi, piemēram, pie kasēm un citās vietās ar intensīvu apmeklētāju plūsmu uzstādītas starpsienas drošībai, un regulāri tiek dezinficētas bieži lietotās virsmas, piemēram, durvju rokturi, ratiņi, kāpņu margas.

"Šorīt daļa apmeklētāju ieradās pirms veikala atvēršanas, tāpēc viņiem vajadzēja uzgaidīt ārpusē, līdz veikals tika atvērts. Pēc veikala atvēršanas ne ārā pie veikala, ne iekštelpās rindas neveidojās. Vietās, kur pircēji mēdz pulcēties, piemēram, kasu zonā, esam uzstādījuši speciālas uzlīmes drošas distances ievērošanai, kā arī papildus darbinieki strādā, lai pārliecinātos, ka pircēji nepulcējas," norāda Grīnbergs.

No šodienas atvērts arī "Reserved" veikals Vecrīgā. Kā stāsta uzņēmuma "LPP Latvia" pārstāve Jana Meidropa, rindas veidojas arī ārpus veikala, tomēr veikala pārstāvji pamanījuši, ka cilvēki, gaidot rindā, atbildīgi ievēro distanci.

"Gaidīšanas laiks vidēji nepārsniedz 30 minūtes. Lai mazinātu rindas, no rītdienas plānojam darba dienās pagarināt darba laiku - tuvākās nedēļas strādāsim no plkst. 9.00 līdz 21.00. Klientu plūsmu organizē darbinieks pie ieejas, savukārt cilvēku uzskaiti atvieglo šim gadījumam sagatavotas, viegli dezinficējamas ieejas kartes, ko izsniedzam pirms apmeklējuma, skaidro Meidropa.

"Esam patiesi priecīgi, ka no šodienas ir atvērti visi veikali "Humana" un "Humana Vintage", jo daļa mūsu tirdzniecības tīkla veikalu atrodas tirdzniecības centros, bet ne lielajos centros," norāda SIA "Humana Latvia" administratīvā direktore, prokūriste Iveta Voltnere.

"Ņemot vērā, ka mūsu veikali bija slēgti apmeklētājiem no 2020.gada 19.decembra līdz 2021.gada 6.aprīlim, šodien pie ieejas veikalos redzam diezgan garas rindas, jo vienlaicīgi vienā veikalā drīkst atrasties tikai 5-13 apmeklētāji. Atbilstoši likumdošanai, esam izstrādājuši procedūru precīzai apmeklētāju skaita kontrolei katrā veikalā. Kā šodien redzam, klientiem nav papildu jautājumu, kad viņi pie ieejas durvīm redz sarkanu paziņojumu "Lūdzam uzgaidīt! Veikalā šobrīd ir maksimālais apmeklētāju skaits". Kad kāds klients iziet no veikala, nākamais rindā saņem aicinājumu ienākt. Papildus esam izgatavojuši apmeklētāju kartiņas, kuras tiek izsniegtas katram pircējam, kurš ienāk veikalā, kā arī tiek atgrieztas no klienta puses, izejot no veikala. Katram veikalam ir apmeklētāju kartiņu skaits, kas atbilst maksimālam apmeklētāju skaitam, kas vienlaicīgi var atrasties konkrētajā veikalā. Tas palīdz precīzi noteikt, cik konkrētajā brīdī katrā veikalā ir apmeklētāju. Papildus izsniegtā apmeklētāju karte informē katru pircēju par galvenajiem noteikumiem, kurus jāievēro atrodoties veikalā. Regulāri veicam apmeklētāju karšu dezinfekciju," stāsta Voltnere.

Veikalu "Hopen" vadītāja Nita Gaile norāda, ka patlaban sajūtas ir jocīgas, jo iepriekš grūti bija noticēt, ka veikali būs jāslēdz tik plašā mērogā, bet tagad jāpierod pie domas, ka atkal vienlaikus tik daudz veikali tiek atvērti.

"Šodien redzam, ka mūsu lojālākie pircēji vairākas reizes dienā iegriežas veikalā, tomēr nav novērojama drūzmēšanās. Rīta pusē tikai vienā no trim "Hopen" veikaliem ik pa laikam veidojās 5-6 cilvēku rinda – tas bija Āgenskalnā, bet pēcpusdienā rinda sāka veidoties arī Imantas veikalā. Vislielākā pircēju interese ir par drēbēm. Veikalos Hopen ir nopērkamas Latvijas iedzīvotāju saziedotās drēbes, kā arī preces no Zviedrijas. Piegādes no Zviedrijas nav pārtrauktas," skaidro Gaile.

Labdarības veikali "Hopen" ir sagatavojušies un ievēro visas MK noteiktās prasības. "Šodien starp pircējiem bija arī kontrolējošās institūcijas, kuru pārstāvjiem parādījām gan dokumentāciju, gan norādes par drošu iepirkšanās organizēšanu. Pēc 150 dienu dīkstāves, šodien ir ļoti intensīva darba diena," atzīst Gaile.

"Pepco" pārstāvji skaidro, ka patlaban ir atvērti vai tuvākajās dienās tiks atvērti tie veikali Rīgā un reģionos, kas kvalificējušies Ekonomikas ministrijas noteiktajiem kritērijiem, pārējie pagaidām paliks slēgti. Balstoties uz valdības pieņemtajiem lēmumiem, veikalu saraksts var mainīties. Uzņēmums aicina pircējus ievērot visus nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Jau ziņots, ka valdība lēmusi, ka no 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos darbu klātienē var atsākt visi veikali ārpus lieliem tirdzniecības centriem (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2).

Visās šajās tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra un tirgojamo preču klāsta) jāievēro šādas drošības prasības:

mutes un deguna aizsegu lietošana gan pircējiem, gan darbiniekiem;

pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;

groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaitam jāatbilst maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam;

jānodrošina 25 m2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;

jākontrolē apmeklētāju plūsma pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);

ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;

jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;

jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma (dokumentēta) epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.

No 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2, darbojas tikai:

veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);

optikas preču veikali;

dzīvnieku barības veikali;

ziedu veikali;

grāmatnīcas;

preses tirdzniecības vietas.

Vienlaikus tirdzniecības centros atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu), bet turpmāk nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos.

No 7. aprīļa tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecībā jāievēro šādas drošības prasības:

apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;

jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;

jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;

jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;

jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos

No 7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana, t.i. gadatirgu organizēšana, kur jāievēro šādas drošības prasības: