Foto: Piektdien durvis vēris jauns tirdzniecības centrs 'Aleja'

Šā gada 15. maijā atklāts tirdzniecības centrs "Aleja" Ziepniekkalnā, Vienības gatvē 194a. Tā kopējā platība sasniedz teju 12 000 kvadrātmetru, informē "Rimi Latvia".

"Aleja" ir viens no lielākajiem jaunajiem "Rimi Latvia" tirdzniecības centru projektiem, kura kopējās investīcijas ir vairāk nekā 22 miljoni eiro. "Rimi Hyper" atrodas daudzfunkcionālā tirdzniecības centra pirmajā stāvā, aizņemot teju 4300 kvadrātmetru lielu platību.

Bez Rimi veikala jaunajā tirdzniecības centrā atradīsies arī vairāk nekā 30 citi nomnieki. No 15. maija darbu uzsāks "Jānis Roze", "Mārtiņa ballīte", "Lāču gardumi", "Latvijas roze", "Jahonts", "RD Electronics", "Baltic Data", "Top Shop", "Dino Zoo", "Gards", "Daniele Donati", "Meta", "Evelatus","CoverMe". Tuvākajā laikā nomnieku klāstu papildinās "My Fitness", "Drogas", "Benu aptieka", "Junge", "Bento", "Delisnack", "Given", "Optio", Iļģuciema rūpnīcas veikals, "Zero Sport Outlet", "Narvesen" un citi dažādu pakalpojumu nomnieki.

""Rimi" hipermārkets tirdzniecības centrā "Aleja" kļūst par ceturto "Rimi" veikalu, kurā ir pieejami pašapkalpošanās skeneri," informē "Rimi Latvia" pārstāve Regīna Ikala. "Rimi" hipermārkets nodrošinās 100 jaunas darba vietas. Jaunais veikals būvēts saskaņā ar "Rimi" jaunizstrādāto dizaina konceptu.

Līdz ar tirdzniecības centra atklāšanu, paplašināta arī "Rimi" e-veikala kapacitāte. No 18. maija "Alejā" sāks strādāt "Saņem veikalā" punkts un atvērts "Rimi Drive".

Tāpat kā visās "Rimi" jaunatklātajās un atjaunotajās iepirkšanās vietās, arī šajā lielveikalā izmantots LED apgaismojums, kas ļauj ietaupīt 30% no apgaismojuma elektrības patēriņa, kā arī izmantotas īpašas aukstumsistēmas, kas ļauj nodrošināt energoefektīvu telpu apsaimniekošanu un uzturēšanu.