Foto: Prezentē 'Pasažieru vilciena' jauno elektrovilcienu

Šodien plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar "Škoda Group" ražotā "Pasažieru vilciens" pirmā jaunā elektrovilciena sastāvu. Ar šo elektrovilcienu tiks veikti izmēģinājuma braucieni Latvijā, lai vilcienus sertificētu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo dokumentu prasībām, kas apliecina to drošu izmantošanu pasažieru pārvadājumos.

AS "Pasažieru vilciens" visus 32 elektrovilcienus, kuri būs pilnībā gatavi pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2023. gada beigām. Katrs no tiem sastāvēs no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums būs 109 metri. Katrā vilcienā būs sēdvietas 436 pasažieriem, stāvvietas – 454 pasažieriem. Vilcienos būs viena līmeņa iekāpšana no pasažieru platformām, kas ne tikai nodrošinās pakalpojuma pieejamību ikvienam, bet arī saīsinās pasažieru apmaiņas laiku pieturvietās. Iekāpšanas uz izkāpšanas ātrumu veicinās arī 1,3 metru platas divviru durvis.

Jaunajos elektrovilcienos būs klimata kontrole, ergonomiski sēdekļi, mūsdienu prasībām atbilstošas, plašas labierīcības, kas ir piemērotas arī pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti. Tie būs aprīkoti ar video un audio informēšanas sistēmām, jaudīgu WiFi pieslēgumu. Vilcienu gaita, salīdzinot ar pašlaik lietošanā esošajiem, būs vienmērīgāka un trokšņu līmenis salonos būs zemāks. Jauno vilcienu konstruktīvais ātrums būs līdz 160 km/h (pašlaik – 120 km/h). Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa infrastruktūra.

Pēc jauno elektrovilcienu iegādes AS "Pasažieru vilciens" varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka ar jaunajiem vilcieniem izpildīs reisus Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā.

Visa projekta kopējās izmaksas ir 257,889 miljoni eiro, un 23 jauno elektrovilcienu sastāvu iegāde plānota ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā. Pirmie 23 elektrovilcieni tiks piegādāti 2023. gada pirmajā pusgadā, atlikušie deviņi – nākamā gada 4. ceturksnī.