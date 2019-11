Foto: Publisko 'Rail Baltica' stacijas ieceri lidostā un izsludina iepirkumu

Vērienīgā dzelzceļa projekta "Rail Baltica" projekta īstenotājs Latvijā – SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" izsludinājis starptautisku konkursu, lai atrastu būvniekus "Rail Baltica" stacijas ēkas starptautiskajā lidostā "Rīga", estakādes, piebraucamo ceļu, uzbēruma, sešu kilometru sliežu ceļa posma un pārvada pār K. Ulmaņa gatvi būvēšanai.

Būvniekiem izvirzītas augstas kvalifikācijas prasības: pieredze publisko ēku, dzelzceļa sliežu ceļa, kā arī jaunu autoceļu būvdarbos. Augstās prasības pretendentiem ir pamatotas ar to, ka šis projekts ir komplicēts, jo, to realizējot, būs arī jānodrošina lidostas infrastruktūras un tās teritorijā esošās komercdarbības nepārtrauktība. Tādēļ būvdarbi tiks veikti kārtās jeb posmos. Līdztekus "Rail Baltica" stacijas izbūvei plānota arī lidostas termināla paplašināšanas 6. kārta un jauna gaisa satiksmes vadības torņa būvniecība.

Kopumā būvniecības darbi notiks sešās kārtās: vispirms tiks būvēta stacijas ēka, kas paredzēta trijos līmeņos, estakādes būvkonstrukcijas un piebraucamie ceļi ar saistīto infrastruktūru. Tad sekos stacijas ēkas fasādes izveide, kuras risinājumā, respektējot Latvijas koka arhitektūras tradīcijas, izvēlēts koks kā dominējošais stacijas fasādes elements, un fasādes apdares darbi, kā arī tiks veidotas mehāniskās sistēmas, notiks iekšējā apdare, labiekārtošana.

Pēcāk sekos estakādes uz Rīgu un Jaunmārupi izbūve. Lai dzelzceļš aizņemtu mazāk vietas, "Rail Baltica" dzelzceļš un stacija lidostā "Rīga" tiks izvietota uz dzelzceļa estakādes, kuras augstums būs apmēram 10 metri. Tiks veidots uzbērums un 113 metrus garš dzelzceļa pārvads pār K. Ulmaņa gatvi. Kā noslēdzošais posms būs sliežu būvniecība.

Paredzēts izbūvēt divus dzelzceļa sliežu ceļus, lai pa jaunuzbūvēto dzelzceļu četras reizes dienā varētu kursēt "Rail Baltica" ātrvilciens, un ik pa apmēram 30 minūtēm t.s. shutlle jeb atspoles vilciens, savienojot lidostu un Centrālo staciju Rīgā. Tas ļaus astoņās minūtēs nokļūt no lidostas galvaspilsētas centrā. Infrastruktūras izveide dos iespēju izvērst arī kravu apstrādes pakalpojumus, jo varēs izveidot kravu dzelzceļa atzara pieslēgumu lidostas teritorijai.

Starptautiskais konkurss plānots divās kārtās. Pirmajā kārtā notiks kandidātu atlase, kas tiek plānota 2020. gada janvārī. Otrajā kārtā paredzēta kandidātu sagatavoto piedāvājumu iesniegšana un sarunas, lai 2020. gada beigās noslēgtu līgumu un 2021. gadā uzsāktu būvdarbus. Šobrīd tiek lēsts, ka iepirkuma summa varētu būt 250 miljonu – 280 miljonu eiro robežās.

Summa tiks precizēta, izsludinot 2. posmu. Finansējums, tāpat kā visā projektā, tiek saņemts attiecīgiem darbu posmiem.

"Izsludinātais iepirkums aizsāk sagatavošanās darbu jau otrajam būvniecības projektam "Rail Baltica" ietvaros Latvijā. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt plašu vietējo un ārvalstu būvniecības uzņēmumu piedalīšanos šajā iepirkumā, lai saņemtu tirgus situācijai un iepirkuma uzdevumam adekvātus piedāvājumus, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvai līguma izpildei," saka AS "RB Rail" reģionālais vadītājs Latvijā Ģirts Bramans.

"Rail Baltica projektā Latvijā būvprojektēšanas darbi notiek jau 123 km no pamattrases, kurā šomēnes uzsākas ģeotehniskās izpētes lauka darbi. Būvprojektēšanas darbu iepirkumi ir izsludināti par pārējiem 139 km."

"Rail Baltica dzelzceļa savienojums ar lidostu ir mūsdienīga, ērta un videi draudzīga alternatīva pasažieru mobilitātei. Tas paplašinās Rīgas lidostas potenciālo pasažieru loku gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Šis savienojums ir nozīmīgs arī satiksmei no Pierīgas uz Rīgu. Izveidojot lidostā ērti pieejamu stāvparku jeb park&ride, iedzīvotāji ar vilcienu no lidostas varēs nokļūt Rīgas centrā astoņās minūtēs," sacījis satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Savukārt Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris norādījis: ""Rail Baltica" stacija būs pirmais ātrgaitas dzelzceļa un avio savienojuma centrs Baltijā. Būvniekam jaunā stacija, sliežu ceļi, visas sistēmas un būves būs pilnībā jāintegrē esošajā infrastruktūrā, izveidojot modernu un daudzfunkcionālu pasažieru apkalpošanas kompleksu. Tas būs savienots ar lidostas pasažieru termināli. "Rail Baltica" stacijas risinājumi, sabalansējot pasažieru ērtības – pieejamību un arhitektoniskās ambīcijas, tiek veidoti tā, lai pasažieriem tiktu nodrošināta ērtāka piekļūšana ar augstāku komforta un mobilitātes līmeni. "Rail Baltica" stacija lidostā "Rīga" būs jauna valsts un lidostas seja daudzām desmitgadēm."

Tiek uzsvērts, ka šis ir daudzējādā ziņā unikāls projekts. Tas ir pirmais jaunas pasažieru stacijas būvprojekts Latvijā kopš 1937. gada, kā arī pirmais dzelzceļa estakādes un 1435 mm standarta dzelzceļa līnijas būvprojekts.

Šī projekta finansētāji ir Eiropas Komisija un Satiksmes ministrija, ieviesēji – Eiropas Dzelzceļa līnijas un AS "RB Rail" . Augstas kvalifikācijas infrastruktūras speciālisti no Eiropas valstīm līdz šim kopā darbojās, veidojot modernāko intermodālo centru Baltijā: projektētāji bija piegādātāju apvienība PROSIV (Sintagma (Itālija), "Prodex" (Slovākija), "Vektors T" (Latvija), IDOM (Spānija)) un dzelzceļa sistēmas verifikācijā, sniedzot atzinumu par dzelzceļa sistēmu atbilstību Eiropas dzelzceļa savstarpējās izmantojamības prasībām, darbojas globāli strādājošs Itālijas uzņēmums "RINA Services S.p.A.".

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta "Rail Baltica" ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta "Rail Baltica" realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA ("Innovation and Networks Executive Agency") un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu "RB Rail", kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.