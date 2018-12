Foto: 'Stiga RM' ar saplāksni tēmē uz Indijas, Vjetnamas tirgiem un atgriež aizbraucējus Latvijā

"Stiga RM" ir viens no straujāk augošajiem finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas uzņēmumiem Latvijā, kas nostiprina savas pozīcijas arī eksporta tirgos. Lai palielinātu produkta pievienoto vērtību, uzņēmums sācis ražot saplāksni, pārklātu ar ūdens necaurlaidīgu fenola filmu. Šo materiālu plaši izmanto būvniecībā, mašīnbūvē un citās nozarēs.

"Saplākšņa biznesā esam trīs gadus, sākot no 2015. gada," stāsta "Stiga RM" rūpnīcas direktors Jānis Osis. Turklāt investīcijas šajā laika posmā ir ļāvušas uzņēmumam palielināt ražošanas apjomus 3,5 reizes.

"Stiga RM" ražotais saplāksnis "Exterior WBP" ir ar paaugstinātu mitrumizturību izmantošanai iekšdarbiem un āra darbiem. Finierskaidu loksnes ir salīmētas ar fenola-formaldehīdu sveķiem. Pateicoties bērza saplākšņa augstajām mehāniskās izturības īpašībām, produktu var izmantot dažādās nozarēs. Tās ir industriālā ražošana un mašīnbūve, mēbeļu un iepakojuma ražošana, celtniecība.

Jāatgādina, ka bērza saplāksnis ir lokšņu materiāls, kas sastāv no vairākām salīmētām bērza finiera loksnēm, kuras iegūst, nolobot bērza finierkluci finierskaidā. Saplāksnis tradicionāli tiek izveidots no vairākām bērza finierskaidu loksnēm atkarībā no vajadzīgā biezuma. Koksnes šķiedru virziens blakus loksnēs parasti ir perpendikulārs.

Ar ilglaicīgu pieredzi

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 90. gadu vidū, kad tika iegādātas cirsmas no mežu īpašniekiem. Laikam ejot, izveidojās pilna cikla meža apsaimniekošana. Šobrīd uzņēmuma īpašumā ir 6,5 tūkstoši hektāri, kas ir viens no lielākajiem privātajiem īpašumiem Latvijā. Kopš divtūkstošo gadu sākuma uzņēmums veic arī pārvadājumus, tā rīcībā ir 36 kokvedēji. Savukārt šogad uzsākta arī mežizstrāde, īpašumā ir divi harvesteri.

2014. gadā "Stiga RM" pārņēma bankrotējušā "Kurzemes finiera" rūpnīcu Kuldīgā un atjaunoja tajā ražošanu. "Delfi" jau ziņoja, ka 2017. gada februārī Kuldīgā atklāta "Stiga RM" jaunā bērza saplākšņa ražotne, kuras izveidē ieguldīti vairāk nekā miljons eiro, tostarp arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums. Uzņēmums ar jauno ražotni plānoja palielināt gan eksporta apjomus, gan produktivitāti, kā arī radīt 12 darba vietas. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas bija viens miljons eiro, tai skaitā ERAF finansējums 454,4 tūkstoši eiro apmērā.

Audzē eksportu

2017. gadā uzņēmuma lielākās eksporta valstis bija Igaunija, Lietuva, Polija, Vācija, Dānija, Zviedrija u.c. Kopumā apmēram 20, savukārt šogad eksporta valstu skaits pieaudzis līdz 25, piemēram, tiek attīstīts Indijas tirgus, testēts Vjetnamas tirgus u.tml. Osis teic, ka uzņēmumā cenšas diversificēt tirgus.

Tā kā bērza saplāksnis ir industriāls produkts, lielākā daļa produktu apjoma tiek realizēta B2B ("business to business") tirgū. Līdz ar to, lai veicinātu eksporta pieaugumu, "Stiga RM" pārdošanas komanda strādā ar katru no esošajiem un potenciālajiem klientiem, piemēram, izsūtot personīgi adresētu informāciju par jaunās ražotnes attīstību un jauno produktu piedāvājumu tirgū. Tāpat komanda veic regulāras vizītes pie esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.

Uzņēmumā izmanto vietējos resursus, Latvijas koksni, līdz ar to būtisks sadarbības partneris ir "Latvijas Valsts meži". "Konkurence mūsu nozarē ir tieši par izejvielām, ne par eksporta tirgiem, jo dažādu saplākšņu tirgus ir augošs," skaidro Osis.

Lai palielinātu produktu pievienoto vērtību, uzņēmums ir ieguvis FSC un CE sertifikātus. CE marķējums norāda uz ražojuma atbilstību ES likumdošanai un nodrošina tā brīvu apriti Eiropas Ekonomiskajā zonā. Tāpat "Stiga RM" ir FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāts, kas apliecina, ka uzņēmums savos mežos saimnieko atbilstoši FSC prasībām, un FSC piegādes ķēdes sertifikāts, kas savukārt apliecina, ka tā ražotais bērza saplāksnis pilnīgi vai daļēji ir ražots no kokmateriāliem, kas iegūti FSC sertificētā mežā.

"Stiga RM" apgrozījums pēdējos gados ir konstanti audzis, 2016. gadā tas bijis 13,5 miljoni eiro, pērn – 16,5 miljoni eiro. Eksporta apjoms šajos gados attiecīgi bijis 3,0 un 4,4 miljoni eiro. Savukārt šogad Osis prognozē apgrozījuma pieaugumu līdz apmēram 24 miljoniem eiro.

Uzņēmumā strādā apmēram 170 cilvēki, pamatā tas ir tuvākās apkārtnes darbaspēks. Osis lepojas, ka strādāt rūpnīcā ir atgriezušies vairāk nekā 10 cilvēki no ārzemēm.

Uzņēmums ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" lielo/ vidējo komercsabiedrību grupā. SIA "Stiga RM" ir dibināta 1995. gada maijā.