Foto: Tiltam pār Gauju Strenčos uzbūvēti jauni dzelzsbetona laidumi

Pie Strenčiem uz tilta pār Gauju turpinās būvdarbi (reģionālais autoceļš Smiltene–Strenči (P25) (28,34. km). Jūlijā izbūvēti divi jauni dzelzsbetona laidumi agrāko tērauda siju laidumu vietā, līdz ar to tagad visas tilta konstrukcijas ir no monolīta dzelzsbetona un 100 metrus garais tilts ir jau ieguvis vienotu arhitektonisko veidolu, "Delfi Bizness" informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Būvdarbu laikā satiksme ir nodrošināta pa saliekamo metāla konstrukciju tiltu.

Uzņēmumā stāsta, ka kopš būvdarbu sākuma pērn rudenī tilta četriem betona laidumiem ir iebetonēta brauktuves daļa un jaunās ietvju konsoles, izbūvēta hidroizolācija un brauktuves daļā ieklāts tilta vēsturiskā bruģakmens segums, kas pēc pārbūves klās tilta brauktuvi visā garumā. Strenču pusē ir izbūvēts monolīts dzelzsbetona balsts uz pāļiem, kā arī veikti nepieciešami tilta balstu betonēšanas darbi.

Maija beigās, pēc divu mēnešu tehnoloģiskā pārtraukuma, kad ūdens līmenis Gaujā bija pietiekami nokrities, tika uzsākti jauno laidumu betonēšanas sagatavošanas darbi – uzstādīja turas, veidņus un tērauda stiegrojumu.

Pēc laidumu betonēšanas notiek betona virsmu apstrāde, Smiltenes pusē tiek veikta krasta konusa nostiprināšana, tiks izbūvētas tilta margas. Tilta būvdarbus plānots pabeigt šogad.

Vienlaikus ar tilta atjaunošanu Smiltenes pusē turpinās autoceļa P25 pārbūve aptuveni 700 metrus garā posmā aiz tilta, patlaban tur jau ir izbūvētas ceļa konstruktīvās kārtas un asfalta apakškārta un darbi turpinās ar ceļa nogāžu stiprināšanu.

1909. gadā uzbūvētais tilts pār Gauju pie Strenčiem ir no monolīta dzelzsbetona, 1919. gadā tika uzbūvēti divi laidumi ar tērauda sijām, kas pērn būvdarbu sākumā tika nojaukti, lai uzbūvētu jaunus dzelzsbetona laidumus. Vēsturiskais bruģakmens ir saglabāts un no jauna tiek ieklāts tilta braucamajā daļā – daļa no tā tika demontēta no tilta klāja, bet daļa atrasta autoceļa P25 pārbūves posmā pie tilta Smiltenes pusē.

Būvdarbus veic SIA “8 CBR” par līgumcenu 1 657 941 eiro no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbūves projekta autors ir SIA Projekts 3.