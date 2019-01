Foto: Tirdzniecības parka 'Alfa' jaunajai piebūves ēkai nosvinēti spāru svētki

Piektdien, 11. janvārī, spāru svētkus svinēja tirdzniecības parka "Alfa" jaunā piebūve, kas līdz ar jaunuzcelto autostāvvietu tirdzniecības centru paplašinās par vairāk nekā 30 000 m2. Tādējādi kopējā tirdzniecības centra platība sasniegs 100 000 m2, bet nomnieku skaits no pašreizējiem 170 tiks palielināts līdz 250. Ekspluatācijā jau nodota arī otra centra piebūve – autostāvvieta, kurā papildus izveidotas 500 jaunas auto novietnes, palielinot kopumā to skaitu līdz 1660. Tā apmeklētāju ērtībām pieejama jau no pagājušā gada decembra.

"Ļoti priecājamies, ka būvniecība virzās uz priekšu tik veiksmīgi, un esam pārliecināti, ka tirdzniecības parks "Alfa", kas jau patlaban piesaista vairāk nekā astoņus miljonus apmeklētāju gadā, savu apmeklētāju skaitu palielinās vēl vairāk, tiklīdz tiks atklāta jaunā piebūve. Plānojam renovēt arī esošo tirdzniecības parka "Alfa" daļu un izveidot vienlaidu savienojumu ar jauno piebūvi. Tiklīdz tas viss būs pabeigts, "Alfa" patiešām būs gatava nākotnei," norāda "Multi Corporation" valdes loceklis, attīstības direktors Patriks van Dojevērts.

Savukārt "Linstow Center Management" valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds teic: "Esam ļoti lepni par līdz šim paveikto. Celtnieki, būvuzraugi un projektētāji ir paveikuši patiesi izcilu darbu, un man prieks, ka šodien varam kopīgi svinēt spāru svētkus tirdzniecības parka "Alfa" jaunajai un plašajai piebūvei. Tie ir 30 000 papildu kvadrātmetri mūsu apmeklētājiem, ieskaitot jauno autostāvvietu. Tas mums dod iespēju piedāvāt ļoti plašu zīmolu klāstu, izklaides iespējas un citus pārsteigumus. Un, jā – būsim lepni nostiprināt parka "Alfa" kā Latvijas tirdzniecības centru līdera pozīcijas!"

"Spāru svētki būvniekiem ir viens no svarīgākajiem atskaites punktiem objekta celšanas laikā – tas ir brīdis, kad mēs ar gandarījumu varam teikt, ka ļoti būtisks darba apjoms ir paveikts, ēkas konstruktīvais apjoms ir izbūvēts, un mēs jau varam redzēt ēku pilnā tās izmērā," saka būvkompānijas "Merks" valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš. "Liels paldies "Merks" komandai projektu vadītāja Roberta Rēboka vadībā un visiem mūsu sadarbības partneriem par paveikto šajā nebūt ne vienkāršajā objektā! "Alfa paplašināšana norit saskaņā ar plānoto laika grafiku, un jau šī gada vasarā visas neērtības, ko šobrīd apmeklētājiem rada būvdarbi, tiks pilnībā aizstātas ar ērtībām, ko sniegs jaunā piebūve, autostāvvieta un uzlabotā infrastruktūra ap tirdzniecības parku."

Paplašināšanās projekts paredz jaunu trīsstāvu piebūvi ar īpašu gandrīz 6500 m2 plašu restorānu zonu augšstāvā, kur apmeklētāji varēs ieturēt maltīti tādos restorānos kā "Lido", "Vairāk Saules", "BabyBack Ribs & BBQ" un "Galleria d'Arte". Restorānu zonā no jauna tiks atvērti arī jau patlaban tirdzniecības parkā populārie restorāni "Gan Bei City", "Čili Pica" un "Double Coffee". Jaunās ēkas pirmajos divos stāvos tiks izvietoti apģērbu veikali "Zara", "Bershka", "Pull & Bear", "Sportland", "City Men & Women", "Reserved" un "Mohito", kā arī jauni veikali, piemēram, "Zara Home", "Massimo Dutti", "Stradivarius", "Oysho", "House", "Cropp", "Sinsay" un "Moskito". Trešais stāvs iepriecinās pašus jaunākos apmeklētājus, kas varēs izbaudīt īpašās 500 m2 plašās bērnu izklaižu zonas iespējas. Aktīva dzīvesstila piekritēji varēs izmantot 1700 m2 plašā "My Fitness" sporta kluba ērtības. Jaunā piebūve būs papildinājums tirdzniecības parka "Alfa" esošajām kino izklaižu iespējām, kuras arī plānots paplašināt.

Tirdzniecības parka "Alfa" piebūve uzlabos teritorijas kvalitāti, izveidojot parku, kurā apmeklētāji varēs atpūsties un izbaudīt labiekārtoto vidi. Tiks uzlabotas arī tirdzniecības parka "Alfa" ērtības, nodrošinot apmeklētājus ar zīdaiņu pārtīšanas un barošanas telpām, kā arī ar ģimeņu atpūtas telpām. Apmeklētāji, kas ieradīsies tirdzniecības parkā ar automašīnu, varēs izbaudīt ērto piekļuvi tirdzniecības parkam un jauno pazemes autostāvvietu, kā arī papildu stāvvietas, kas palielinās kopējo autostāvvietu ietilpību līdz 2000 automašīnām. Projekts ietver arī ērtu velonovietņu izbūvi.

"Multi Corporation" iekšējais dizaina uzņēmums "TTDesign" ir atbildīgs par piebūves koncepcijas un iekštelpu dizaina izstrādi. "Sarma & Norde Arhitekti" ir atbildīgi par arhitektoniskajiem risinājumiem un projekta tehnisko izpildi. Piebūves un atjaunošanas tehnisko uzraudzību veiks uzņēmums "Forma 2", savukārt "Merks", viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, ir atbildīgs par tirdzniecības parka būvniecību.

SIA "Linstow Center Management" (LCM), "Galactico" tirdzniecības centru attīstītājs (tirdzniecības centri "Alfa", "Origo", "Galerija Centrs", "Mols" un "Dole") un nekustamo īpašumu apsaimniekotājs darbojas Latvijā jau 22 gadus. LCM pašlaik Latvijā apsaimnieko tirdzniecības centrus ar kopējo platību 230 000 m2 un visās Baltijas valstīs kopā 329 000 m2. LCM ir arī lielākā Igaunijas tirdzniecības centra "Ülemiste" apsaimniekotājs.

"Multi" ir augstas klases tirdzniecības centru īpašnieks, apsaimniekotājs un attīstītājs Eiropā un Turcijā. Kā veiksmīga un uz izaugsmi orientēta Eiropas mazumtirdzniecības platforma "Multi" galvenais mērķis ir veicināt, pārvaldīt un uzlabot ilgtspējīgus ienākumus no nomas. "Multi" projekti liecina par ekonomisko izaugsmi un sociālo attīstību pilsētās un reģionos, kur tie tiek īstenoti. Kopš dibināšanas 1982. gadā "Multi" ir aktīvi piedalījies vairāk nekā 190 projektu attīstīšanā, un pašlaik uzņēmumam pieder un tas apsaimnieko vairāk nekā 130 tirdzniecības centru. "Multi" darbojas 13 valstīs: Nīderlandē, kur atrodas tā galvenais birojs, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Spānijā, Ukrainā, Vācijā un Turcijā.