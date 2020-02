Foto: Topošajam interjera muzejam – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – atzīmē spāru svētkus

Pēc nepilna pusotra gada kopš būvniecības darbu uzsākšanas, topošajam interjera muzejam – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – 25. februārī tika atzīmēti spāru svētki, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija.

Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves rezultātā tiks sagatavota ēka 17.–19. gadsimta interjera muzeja izveidei, kas durvis plāno vērt 2021. gadā. Tāpat projekts paredz labiekārtot Kungu kvartāla pagalma teritoriju.

Šobrīd ir pabeigta lielākā daļa no ēkā paredzētajiem demontāžas darbiem, pamatu nostiprināšanas, ēkas pirmā un otrā stāva pārsegumu siju izbūves, protezēšanas, pastiprināšanas un nomaiņas. Iekštelpās jau redzami iezīmējies manteļskurstenis un maizes krāsns. Paralēli tiek veikti jumta atjaunošanas darbi, kā arī uzsākti grīdu pamatnes izbūves darbi.

Kā atzina gan Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, gan arhitekte Liesma Markova, restaurācijas darbs ir ilgs un rūpīgs, bet sabiedrībai ne tik redzams darbs, kur katrai lietai un atradumam ir nozīme. Viss, kas tiek atrasts būvdarbu procesā, tiek rūpīgi izpētīts un saglabāts.

"Šobrīd procentuāli ir pabeigts 41% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 22% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas ietver telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu atjaunošanas darbus; 44% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem; 49% no pagalma labiekārtošanas darbiem; kā arī 89% no identificētajiem papildu darbiem, kas saistīti ar pamatu nostiprināšanu," norāda būvnieks.

Daļa no projektā paredzētajiem darbiem notiek arī darbnīcās, kur tiek veikta saglabājamo ēkas iekšdurvju un logu restaurācija. Tāpat uzsākta jaunu logu izveide, krāsns podiņu atjaunošana un nepieciešamo kopiju izveide. Darbi tiek veikti saskaņā ar iepriekš izstrādātu restaurācijas darbu programmu, iepriekš veicot arheoloģiskās analīzes, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un veicot vēl citus priekšdarbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku.

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem būvdarbus objektā veic SIA "Rere meistari", būvuzraudzību nodrošina SIA "Firma L4" un autoruzraudzību – pilnsabiedrība "Pils projekts".

Būvdarbi objektā "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā" tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros.