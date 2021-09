Foto: Uzņēmums 'Elfa Distrelec' svin jubileju un pārceļas uz jaunu biroju

2015. gadā Rīgā nodibinātais Biznesa Pakalpojumu Centrs "Elfa Distrelec" nosvinējis sešu gadu jubileju un pārcēlies uz jaunu biroju. Šobrīd uzņēmuma komandā ikdienā strādā vairāk nekā 100 speciālisti no dažādām jomām.

"Covid-19 arī mūs ir ietekmējis un padarījis elastīgākus. Ja kādreiz 90% uzņēmuma darbinieki strādāja klātienē pie stacionārajiem datoriem, tad pandēmijas pirmajā vilnī jau tika ieviestas pārmaiņas. 100% darbinieku strādāja attālināti un tika pieņemts lēmums nomainīt visus datorus uz portatīvajiem, lai saglabātu mobilitāti arī turpmāk. Protams, daudzi atzina, ka viņiem ir ērti strādāt no mājām. Tā kā mūsu biznesā tas ir iespējams, nolēmām to ieviest kā normu un dot iespēju darbiniekiem izvēlēties. Šobrīd ir novērojamas 3 darbinieku grupas – pārsvarā vēlas strādāt no mājām, pārsvarā vēlas strādāt birojā un tādi, kam birojā patīk atrasties pāris dienas nedēļā. Plānojam, ka arī nākotnē darbinieki birojā varētu būt 2 – 3 reizes nedēļā un pārējo laiku strādāt attālināti, vienojoties par šo grafiku ar savu komandas vadītāju," stāsta Kavace.

"Birojam joprojām ir svarīga loma mūsu ikdienā. Ir jābūt vietai, kur komunicēt klātienē, satikt kolēģus, izdrukāt dokumentus, rīkot sapulces un pasākumus. Tuvākajā nākotnē neredzam iespēju strādāt pilnīgi bez biroja izmantošanas," viņa piebilst.

Šī gada vasarā Elfa Distrelec pārcēlās uz jaunām biroja telpām, kas atrodas Kr. Valdemāra ielā "Eastnine Alojas birojos".