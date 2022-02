Foto: Uzsākta zemes apbūves gabalu tirdzniecība projektā 'Jurmala Dune'

"Latvia Sotheby's International Realty" sāk zemes apbūves gabalu pārdošanu projektā "Jurmala Dune", informē uzņēmums.

"Jurmala Dune" ir ciemats Ragakāpas tuvumā Jūrmalā, Lielupes krastā, kur plānots uzbūvēt privātmājas, villas un trīs mazstāvu dzīvokļu mājas. Ciemata kopējā platība sasniedz 25 hektārus. Tas atrodas gleznainu skatu aptvertā vietā, kurā Lielupe satiekas ar Baltijas jūru. To no vienas puses 1 km garumā ieskauj Lielupes krasti, savukārt no otras puses Ragakāpas dabas parks un ainaviskā balto smilšu pludmale.

Jurmala Dune ir slēgta tipa ciemats, kur ir pieejamas pilnībā labiekārtotas publiskās zonas ar apgaismotiem un bruģētiem ceļiem, ietvēm un veloceļiem, kā arī atpūtas zonām. Teritorijā kopumā atrodas vairāk nekā 30 zemesgabalu dažādas platībās, no 2500 līdz 4000 kvadrātmetriem. Katram zemesgabalam pieejamas visas nepieciešamās komunikācijas – ūdens, gāze un elektrība, to cenas ir no 180 eiro līdz 300 eiro par kvadrātmetru atkarībā no konkrētā zemes gabala izvietojuma.

Kā atzīst "Latvia Sotheby's International Realty" vecākā pārdošanas konsultante Līga Kohtanena, "Jurmala Dune" ir vienīgais šāda tipa projekts Jūrmalā. "Pieejamiem zemesgabaliem ir divas zonas – viena ir dabas zona, kas atrodas parka pievārtē, bet otra ir ūdens zona - pie Lielupes, nodrošinot piekļuvi īpašumam arī ar ūdenstransportu."

Ciematam ir skaidri izstrādāta koncepcija un kopējā vīzija, nosakot apbūves un arhitektūras vadlīnijas. Lai nodrošinātu estētiskas vides attīstību, ir pieļaujama vēsturisko arhitektūras stilu interpretācija, ar mūsdienu arhitektūrai raksturīgu apjomu kompozīciju, detalizāciju un apdares materiāliem. Ēku fasāžu apdarē pamatā jāizmanto dabīgi materiāli - akmens, koks (izņemot apaļkokus), stikls, kā arī pieļaujams izmantot augstvērtīgu dekoratīvo apmetumu. Ciema nami pārsvarā plānoti dabīgo materiālu toņos, kas integrējas dabā.