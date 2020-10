Foto: Valmierā atklāta šķeldas katlumāja, ieguldot 5,1 miljonu eiro

Ieguldot 5,148 miljonus eiro, tostarp 1,66 miljonus eiro Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, Valmierā šonedēļ tika atklāta AS "Valmieras enerģija" jaunā šķeldas katlumāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunā katlumāja ir aprīkota ar tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk nekā pēdējās trijās apkures sezonās. Katlumājas šķeldas pieņemšanas mezglam ir augsta ražība, un pieņemšanas process ir maksimāli automatizēts. Tas ļauj nodrošināt augstu energoefektivitāti un saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti, nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem, kā arī samazināt nepieciešamību pēc cilvēkresura, lai šķeldu nogādātu līdz apkures iekārtai. Arī citas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas pakāpi, lai nodrošinātu efektīvu degšanas procesu vadību, kas vienlaicīgi nodrošina samazinātu izmešu daudzumu. Papildus ir īpaši padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli uzlabotu darba drošību, veicot ikdienas pienākumus. Kopumā katlumājā darbojas biokurināmā katls ar 9 MW jaudu, kā arī dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar 1,5 MW jaudu.

Šķeldas katlumāja veicinās Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, jo vairāk nekā 90% uzņēmumā saražotā apjoma tiks ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 CO 2 ekvivalenta tonnām gadā.

"Jaunā šķeldas katlu māja ir Valmierai nozīmīgs projekts, jo tajā paredzētā siltumenerģijas ieguves izejvielu dažādošana garantēs lielāku siltumenerģijas gala tarifa noturību pret izejvielu iepirkuma cenas svārstībām. Šķelda kā atjaunojamais energoresurss pamatā aizstās līdz šim Gaujas labā krasta apkurē izmantoto fosilo dabasgāzi. Tādējādi jaunās katlumājas izmantošana nodrošinās Valmieras energoapgādes atbilstību Eiropas Savienības Zaļā kursa prasībām par ietekmes uz vidi mazināšanu," norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Jaunā šķeldas katlumāja savu darbību uzsāk jau šajā apkures sezonā. Katlumājas būvniecībā tika iesaistīti vairāki Valmieras reģiona uzņēmēji, kas sniedza pakalpojumus, piegādāja materiālus un iekārtas. Arī turpmāk jaunā katlumāja stiprinās ekonomiku, vietējiem uzņēmējiem nodrošinot iespēju apgādāt to ar apkurei nepieciešamo izejvielu – šķeldu.

"Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, un jaunā šķeldas katlumāja tam ir lielisks piemērs. Izmantojot dažādas tehnoloģijas, esam radījuši siltumenerģiju ražojošu sistēmu, kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina stabilāku, prognozējamāku siltumenerģijas tarifu. Tieši siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens no galvenajiem uzdevumiem, realizējot katlumājas būvniecības projektu. Ņemot vērā, ka izmaksas par apkuri un karsto ūdeni sastāda būtisku izdevumu daļu iedzīvotāju ikmēneša budžetā, vēlamies palīdzēt Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi šajā un arī nākamajās apkures sezonās," pauž SIA "Adven Latvia" un AS "Valmieras enerģija" valdes loceklis Māris Kānītis.

SIA "Adven Latvia" un Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība AS "Valmieras enerģija" ražo līdz 84% no Valmieras centralizētajā siltumapgādē izmantojamās siltumenerģijas, ko siltumapgādes operators SIA "Valmieras ūdens" nogādā līdz ēkām Gaujas kreisajā un labajā krastā, nodrošinot karsto ūdeni un apkuri. "Adven Latvia" šobrīd pieder 52,15% AS "Valmieras enerģijas" akciju, bet Valmieras pilsētas pašvaldībai – 47,85% akciju.