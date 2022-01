Foto: 'Zeiss biroju' ēkas pamatos iemūrētas laika kapsulas

A klases “Zeiss biroju” ēkas pamatos iemūrētas simboliskas laika kapsulas. Biroju ēka atradīsies Rīgā, Dēļu ielā 2, un tās būvniecības darbi, kurus īsteno būvfirma “Velve”, tiks pabeigti 2022. gada beigās.

Kā stāsta projekta attīstītāja Mūkusalas Biznesa Centra līdzīpašnieks Klāvs Vasks, projekta izstrādes laikā tam ir bijuši piesaistīti septiņi dažādi arhitekti un izstrādātas septiņas dažādas ieceres par to, kā šai ēkai ir jāizskatās.

"Šis ir manas dzīves ilgākais projekts. Šajā laikā ir izaugušas manas divas meitas, viena no viņām jau ir pabeigusi augstskolu, un šajā teritorijā esam uzbūvējuši vismaz četras citas ēkas. Bet mans vēstījums ir par to, ka katram cilvēkam nepieciešams savs mērķis. Un, ja šim mērķim tici, virzies uz to un nepadodies, tad rezultāts agrāk vai vēlāk tiks sasniegts," viņš saka.

"Zeiss biroju" ēka būs sešstāvīga celtne ar kopējo platību 5 700 m2, un tās būvniecībā tiks izmantotas 50 tonnas metāla konstrukciju. Saskaņā ar ēkas plānojumu tai būs 200 logi un stiklojumi, un trīs lifti. Ēka ir sertificēta atbilstoši BREEAM Excellent ilgtspējas sertifikāta prasībām, projektā iekļautas A klases energoefektīvas gaisa dzesēšanas, ventilācijas un apkures sistēmas, tā būvniecībā tiek izmantoti ilgtspējīgi un dabai draudzīgi apdares materiāli. Paredzēts, ka projekta kopējās būvniecības izmaksas veidos 9 miljonus eiro.

"Jaunbūves lokācija nelielajā zemes gabalā ar intensīvas satiksmes maģistrāli – Mūkusalas ielu – vienā pusē un līdzās esošo biroju ēku otrā pusē būs apstākļi, kas mūsu komandai prasīs nemitīgu plānošanu un pielāgošanos jaunām situācijām. Mums ir būtiski paveikt savu darbu, organizējot to tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku iespaidu gan uz biroja darbinieku ikdienu, gan arī satiksmi," stāsta SIA "Velve" valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.

"Zeiss biroju" ēka nosaukta par godu Karla Ceisa optikas fabrikai, kas šajā vietā atradusies 20. gadsimta sākumā – atsauces uz kādreizējo ēku arī būs atrodamas jaunās celtnes fasādes dizainā. Vēsturiskā ēka, būvēta 1912. gadā, bija pirmā dzelzsbetona konstrukcijas ražošanas ēka Rīgā. Starpkaru periodā tajā izvietojusies Latvijas Leibovica radiorūpnīca, pēc 2. pasaules kara - Rīgas radiotehnikas rūpnīca.

Mūkusalas Biznesa Centra kopējā biroju platība pēc projekta realizācijas pārsniegs 35 000 kvadrātmetru un tā teritorijā atrodas tādu uzņēmumu kā "Tele2", "Bolt", "Delfi", "Cognizant", "Civinity" un citi biroji. Tāpat uz Mūkusalas Biznesa Centra ēku jumtiem ir izvietota pirmā lielākā saules elektrostacija Rīgā, kas ražo pilnībā zaļu enerģiju biznesa centra nomniekiem.