Frankfurtes-Hānas lidosta tiks pārdota Vācijas uzņēmumam

Maksātnespējīgā Frankfurtes-Hānas lidosta, kuras iespējama pārdošana Kremlim pietuvinātajam Krievijas investoram Viktoram Haritoņinam iepriekš izraisīja kritiku, tiks pārdota Vācijas nekustamo īpašumu attīstīšanas uzņēmumam "Triwo", paziņojusi kompānija.

"Triwo" jau pārvalda vairākus lidlaukus Vācijā.

Iepriekš piedāvājumu Frankfurtes-Hānas lidostas iegādei bija izteicis Haritoņina uzņēmums "NR Holding", kam pieder Nirburgringas sporta komplekss

Hesenes federālā zeme, kas ir lidostas mazākuma akcionārs, lidostas pārdošanu Haritoņinam neatbalstīja.

Lai arī Haritoņins nav iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā, Vācijas valdības opozīcijas politiķis Sebastiāns Brems bija paudis uzskatu, ka darījums ar "NR Holding" radītu kaitējuma riskus Vācijas ārlietu un ekonomiskajai politikai.

"Triwo" norāda, ka vēlas veikt mērķtiecīgas investīcijas lidostas infrastruktūrā, panākt apkalpoto pasažieru un kravu skaita pieaugumu nākotnē, kā arī veikt ilgtspējīgu nekustamo īpašumu attīstīšanu.

Frankfurtes-Hānas lidosta maksātnespējas pieteikumu tiesā iesniedza 2021.gadā, taču turpina darbību.

Lidosta atrodas 70 kilometru no Koblencas, 90 kilometru no Maincas, 120 kilometru no Frankfurtes pie Mainas un tikpat tālu no Luksemburgas.

Uz Frankfurtes-Hānas lidostu galvenokārt veic reisus zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" un "Wizz Air".

Pašlaik 82,5% lidostas akciju pieder Ķīnas konglomerātam "HNA Group", bet 17,5% akciju - Hesenes federālajai zemei.