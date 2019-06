Gada laikā dārzeņu cenas pieaugušas pat trīs reizes

Salīdzinot ar pērnā gada jūnija otro nedēļu, gada laikā vislielākais cenu pieaugums bija sīpoliem, kartupeļiem un galda bietēm, savukārt būtiski samazinājušās tikai dažu citrusaugļu cenas, portālu "Delfi" informēja Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja, asociētā profesore Ingūna Gulbe.

Gulbe norādīja, ka cenas pieaugums sīpoliem sasniedza 199% – to cena no 0,38 eiro kilogramā palielinājās līdz 1,14 eiro kilogramā savukārt kartupeļiem no 0,38 eiro kilogramā līdz 0,80 eiro kilogramā, galda bietēm – no 0,34 eiro kilogramā līdz 0,72 eiro kilogramā, bet galviņkāpostiem par 42% – no 0,55 eiro kilogramā līdz 0,78 eiro kilogramā.

Banāni kļuvuši dārgāki par 29%, cenai no 1,22 eiro kilogramā pieaugot līdz 1,57 eiro kilogramā. Importa zemeņu cena no 3,36 eiro kilogramā pieaugusi līdz 4,27 eiro kilogramā, tostermaizes cena –no 1,62 eiro kilogramā līdz 2,05 eiro kilogramā, bet kviešu miltu – no 0,76 eiro kilogramā līdz 0,97 eiro kilogramā. Savukārt apelsīnu cena palielinājusies par 24% – no 1,11 eiro kilogramā līdz 1,37 eiro kilogramā.

Savukārt ievērojamākais cenu samazinājums gada laikā bija mandarīniem – par 34%, cenu samazinot no 2,25 eiro kilogramā līdz 1,49 eiro kilogramā, citroniem par 25% – no 2,43 eiro kilogramā līdz 1,83 eiro kilogramā, bumbieriem par 23% - no 1,54 eiro kilogramā līdz 1,19 eiro kilogramā, kafijas pupiņām par 14% – no 15,68 eiro kilogramā līdz 13,42 eiro kilogramā.

„Sakarā ar pagājušā gada sausumu dārzeņu ražas Latvijā bija mazākas un krājumi beidzās ātrāk. Šogad jūnija sākumā pamata dārzeņi bija importa – Ēģiptes sīpoli, Maķedonijas un Polijas kāposti, Izraēlas burkāni un kartupeļi no visas Eiropas. Zemenes pamatā no Grieķijas, bet vietējās zemenes tikai vienā lielveikalu ķēdē. Ķiršiem un krūmmellenēm bija akcijas cenas, kas šogad bija augstākas kā pagājušajā gadā. Tā kā pagājušā gadā pieauga graudu cenas pasaulē, tad arī pie mums ir palielinājušās miltu cenas. Maizes cenas kāpums arī daļēji ir saistīts ar miltu cenām, bet vairāk ar citu resursu cenu kāpumu. Tāpat maizes cepēju vidū ir ļoti liela konkurence, tāpēc ilgstoši tika turētas zemas cenas," skaidroja Gulbe.