Gada sākumā jaunu uzņēmumu skaits pārspējis likvidēto skaitu

Šogad martā reģistrēti 908 jauni uzņēmumi, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Kopumā šī gada pirmajos trīs mēnešos reģistrēti jau 2574 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti 2009, kas nozīmē, ka faktiskais uzņēmumu skaits Latvijā 2023. gada pirmajā ceturksnī audzis par 565. Pēdējos septiņus gadus bijusi negatīva tendence – jauno uzņēmumu bijis mazāk nekā likvidēto.

Pagājušajā mēnesī reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bijis otrs zemākais rādītājs kopš 2020. gada aprīļa. "Lursoft" izpētījis, ka martā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir 2,18 miljoni eiro. Pēdējo trīs gadu periodā vēl zemāks tas bijis tikai šā gada janvārī (1,87 miljoni eiro).

Šogad martā reģistrētas 813 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 84 individuālie komersanti, 4 ārvalstu komersantu filiāles, 3 zemnieku saimniecības, 3 pilnsabiedrības un viena akciju sabiedrība. Jānorāda, ka 60% no visām pagājušajā mēnesī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ir mazkapitāla, no tām vairāk nekā trešdaļai pamatkapitāls – 1 eiro.

Starp pagājušajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem lielākais pamatkapitāls ir SIA "xpate Links" dibinātajam SIA "Links Investments", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 518,80 tūkstoši eiro. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka vēl bez SIA "Links Investments" tā kapitāldaļu turētājam pieder arī pagājušā gada maijā reģistrētā holdinga SIA "x22" daļas. Tas, savukārt, pērn vasarā reģistrējis finanšu pakalpojumu nozarē strādājošo SIA "xpate". Visu iepriekšminēto uzņēmumu patiesais labuma guvējs ir Mihails Šafro.

"Lursoft" izpētījis, ka patiesā labuma guvēja statuss viņam šobrīd reģistrēts deviņās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, kā arī vienā ārvalstu komersanta filiālē. Vairums no šiem uzņēmumiem reģistrēti salīdzinoši nesen, līdz ar to vēl nav pieejami to pirmie gada pārskatu.

Otrs lielākais pamatkapitāls starp visiem martā reģistrētajiem uzņēmumiem bijis SIA "Dynamic Developments DD" no Salaspils. Uzņēmuma četri kapitāldaļu turētāji, fiziskas personas, jaunreģistrētā uzņēmuma pamatkapitālā kopā ieguldījuši 100 tūkst. EUR. Lursoft izpētījis, ka no visiem SIA "Dynamic Developments DD" kapitāldaļu turētājiem iepriekš vien Amandai Apsītei nav piederējušas daļas citos uzņēmumos. Pārējiem – Bertrand Denis Daniel P, Leldei Bertrandei un Dzintaram Smirnovam – jau iepriekš bijusi saistība ar citiem uzņēmumiem.

Pēc "Lursoft" aprēķiniem, 45,15% no visiem pagājušā mēnesī reģistrēto uzņēmumu dalībniekiem jau iepriekš piederējušas kapitāldaļas kādā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem

"Lursoft" apkopotā informācija atklāj, ka trešais lielākais martā reģistrētais uzņēmums ir SIA “Valmieras betons”. Tā reģistrētais pamatkapitāls ir 70 tūkstoši eiro, bet apmaksātais – 35 tūkstoši eiro. Uzņēmuma vienīgā kapitāldaļu turētāja ir Judīte Jakovina, kurai pieder arī vispārējā ārstu prakse SIA “Kārvins”, nekustamo īpašumu nozarē strādājošais SIA “Jurates”, tāpat arī uzņēmēja, zvērināta revidente ir viena no AS “Nexia Audit Advice” partnerēm un valdes locekle. Lursoft izziņas informācija rāda, ka par jaunreģistrētā SIA “Valmieras betons” vienīgo valdes locekli iecelta Tatjana Ezerkalne, kura vienlaikus ir arī iepriekšminētā SIA “Kārvins” vadītāja. Jānorāda, ka gan SIA “Kārvins”, gan arī jaunreģistrētajam SIA “Valmieras betons” ir viena juridiskā adrese – Voldemāra Baloža iela 11C, Valmiera. Šajā adresē reģistrēta arī pilnsabiedrība “Nigro”, liecina "Lursoft" dati.

Vienīgā akciju sabiedrība, kas reģistrēta martā, ir AS "Electrify H2". Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir SIA "Electrify", bet patiesie labuma guvēji – Kristaps Dambis un Aigars Dancis. Vēl bez jaunreģistrētās akciju sabiedrības SIA "Electrify" pieder arī SIA "Electrify Rent", kā arī tas kopā ar SIA "Universāls LTD" izveidojis pilnsabiedrību "Universals Electrify". SIA "Electrify" ir elektrisko transportlīdzekļu ražotājs, kas sniedz arī pakalpojumus uzlādes infrastruktūras projektēšanā, uzstādīšanā un salāgošanā ar elektrotransportu.

Piemēram, 2021. gadā SIA "Electrify" īstenoja AS "Liepājas autobusu parks" pasūtījumu par 9 jaunu elektrisku mikroautobusu ražošanu un piegādi. Lursoft dati rāda, ka 2021. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 1,64 miljonus eiro, bet peļņa 0,53 miljonus eiro. Uzņēmumam šobrīd reģistrētas četras struktūrvienības – interneta vietne electricbus.lv, ražotne, tirdzniecības vieta un arī birojs.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka AS "Electrify H2" juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, Grostonas ielā. Galvaspilsētā reģistrēti 47% no visiem marta uzņēmumiem. Vairāk nekā 100 jauni uzņēmumi pagājušajā mēnesī reģistrēti arī Pierīgā (138) un Vidzemē (110). Jauni uzņēmumi aizvadītajā mēnesī reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās.