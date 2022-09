Gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Pierīgā, Gulbenes, Alūksnes, Rēzeknes, Liepājas un Mārupes novados

Sabiedriskā transporta padomes septembra sēdē, kas notika šī gada 16. septembrī, lemts par 2021. gadā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos, panāktas vienošanās par grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutos Gulbenes, Alūksnes, Rēzeknes, Liepājas, Mārupes novados un nepieciešamajām izmaiņām komercreisu apjomā Pierīgā, informē Autotransporta direkcija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izvērtējot šī gada sešu mēnešu periodā veikto pārvadājumu rezultātus reģionālās nozīmes autobusu maršrutos, ko paredzēts veikt uz komerciāliem principiem, bet līdz brīdim, kamēr nav saņemti pieteikumi atļaujas saņemšanai, tiek izpildīti valsts dotētā tīklā, padome lēma samazināt reisu skaitu no Rīgas uz Jaunķemeriem un uz Sloku, kur paralēli tiek nodrošināta arī vilcienu satiksme. Padome arī atbalstīja jaunu reisu atklāšanu maršrutā nr. 5034 uz Olaini un nolēma slēgt maršrutu nr.5342 Olaine–Jaunolaine. Par izmaiņām un datumiem, kad tās stāsies spēkā, tiks ziņots tuvākajā laikā.

Izvērtējot pasažieru plūsmu eksperimentālajā maršrutā nr. 5381 Rīga–Mārupe (Malduguņu iela), tika nolemts to slēgt jau no 22. septembra nelielā pieprasījuma dēļ, kā arī lai atbrīvotu cilvēkresursus pārvadātājam citu maršrutu izpildei. No šī gada 1. jūlija līdz 31. augustam tika kopumā izpildīti 575 reisi (katru darba dienu – septiņi katrā virzienā) un kopējais pārvadāto pasažieru skaits bija tikai 170 cilvēki. Attiecīgi statistiski vidējais pasažieru skaits reisā bija 0.3 cilvēki, minētajā periodā maksimālais skaits vienā reisā bija četri, savukārt lielākajā daļā reisu netika pārvadāts neviens pasažieris.

Plānotas izmaiņas sabiedriskā transporta kursēšanas grafikos, kas būs aktuālas Gulbenes un Alūksnes novadu iedzīvotājiem. Maršruts nr. 5419 Gulbene–Lejasciems–Alūksne, kas tika izveidots šī gada maijā uz eksperimenta laiku līdz septembra beigām, turpmāk būs pastāvīgi iekļauts reģionālo autobusu maršrutu tīklā ar izmaiņām. Rīta reiss no Gulbenes plkst. 7.05 uz Alūksni nebrauks caur Velēnu, bet kursēšanas maršruts būs tāds pats, kā reisam, kas plkst. 8.15 kursē no Gulbenes - caur Augulienu. Vienlaicīgi tiek atceltas uz eksperimenta laiku veiktās izmaiņas maršrutā nr.5538 Gulbene–Mālmuiža–Lejasciems–Gulbene (visi reisi kursē kā iepriekš). Maršrutos nr. 6697 Alūksne–Mārkalne–Zabolova un nr. 6704 Alūksne–Jaseņici–Putrovka autobusi turpmāk apstāsies pieturā "Vidusskola", bet ne "Torņa iela", lai skolēniem būtu ērtāka nokļūšana izglītības iestādē. Par izmaiņām un datumiem, kad tās stāsies spēkā, tiks ziņots tuvākajā laikā.

Lai Dekšāres ciema iedzīvotājiem būtu ērta nokļūšana uz novada centru Rēzeknē, maršrutā nr. 6570 Viļāni–Varakļāni–Gaigalava–Vecstrūžāni kustību maršrutos turpmāk būs iekļauta pietura "Dekšāres" un tiks veiktas izmaiņas tā reisu izpildes laikos, lai pasažieri Viļānos varētu pārsēsties uz citiem sev vēlamajiem autobusu maršrutiem. Par izmaiņām un datumiem, kad tās stāsies spēkā, tiks ziņots tuvākajā laikā.

Virzienā Rīga–Liepāja maršrutam nr. 7937 turpinās divu eksperimentālo reisu rezultātu vērtēšana. Šobrīd autobusi no pirmdienas līdz ceturtdienai no Liepājas autoostas izbrauc plkst. 17.45, savukārt no Rīgas Starptautiskās autoostas - plkst. 9.15 tajās pašās nedēļas dienās. Šī gada augustā virzienā uz Rīgu tika pārvadāti 473 pasažieri, savukārt virzienā uz Liepāju – 1023. Lēmums par pastāvīgām izmaiņām minētajā maršrutā tiks pieņemts padomes novembra sēdē.

Sēdes slēgtajā daļā padome tika iepazīstināta ar aktuālo situāciju reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā maršruta tīkla daļās "Ogre, Aizkraukle", "Pierīga", kā arī izstrādāto kārtību un kritērijiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai reģionālās nozīmes autobusu maršrutos krīzes apstākļos.

Nākamā kārtējā ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēde plānota 2022. gada 28. oktobrī.