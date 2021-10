Gan obligāta prasība vakcinēties, gan bezmaksas testi – uzņēmumiem dažāda pieeja

Trešajam Covid-19 vilnim veļoties pāri Latvijai, lai nodrošinātu uzņēmumu darbinieku un klientu drošību, kuri cieši kontaktējas cits ar citu, darba devēju pieejā ir gan burkāns, gan pātaga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā, piemēram, Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" noteikusi obligātu prasību no 2021. gada 15. novembra visiem darbiniekiem būt pilnībā vakcinētiem pret Covid-19. Vakcinācijas aptverei palielinoties visā pasaulē, lidsabiedrība uzskata to par ātrāko veidu, lai izkļūtu no pandēmijas. "airBaltic" šobrīd nodarbina 1366 cilvēkus.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: "No 15. novembra pieprasīsim 100% visu mūsu darbinieku vakcinēšanos. Jau 87% mūsu darbinieku ir vakcinējušies vai imūni pret Covid-19. "airBaltic" ir pieczvaigžņu Covid-19 drošības reitings, un mēs plānojam turpināt sniegt drošāko ceļošanas pieredzi ne tikai pasažieriem, bet arī darbiniekiem."

Šāds lēmums arī nodrošinās netraucētu lidsabiedrības darbību, jo aizvien vairāk valstis pieprasa apliecinājumus arī par lidsabiedrību apkalpes locekļu vakcinēšanos. Sākot no 15. novembra, ja darbinieks nespēs uzrādīt attiecīgo Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu, viņš tiks atbrīvots no darba pienākumu veikšanas bez darba samaksas.

Tikmēr "Maxima Latvija" pieņēmusi lēmumu nākt pretī darbiniekiem, pilnībā sedzot testēšanu un ar to saistītos izdevumus par uzņēmuma līdzekļiem, iestājoties ārkārtas situācijai valstī un pārejas periodam no 13. oktobra līdz 15. novembrim, ko valsts noteikusi, lai darbinieki, kuri nav vakcinēti un kuriem turpmāk darba pienākumu pildīšanai ir nepieciešams vakcinācijas sertifikāts, varētu to iegūt.

"Vienlaikus, lai sniegtu iespēju darbiniekiem parūpēties par savu drošību un turpināt darbu arī pēc pārejas perioda beigām, mēs turpināsim informēt darbiniekus par vakcinācijas nozīmīgumu ar zinātnē balstītu informāciju, kā arī darbinieku ērtībai nodrošināsim izbraukuma vakcinācijas braucienus visā Latvijā," norāda "Maxima Latvija" Personāla vadības departamenta direktore Gunita Ķiesnere.

Divu nedēļu laikā jau ir vakcinēti vairāk nekā 1500 darbinieku, pateicoties darbinieku informēšanai ar zinātnē balstītu informāciju par Covid-19 vīrusu un vakcinācijas nozīmīgumu. "Maxima" vasarā uzsāka plašu informatīvo kampaņu par vakcināciju sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un citiem ekspertiem, lai vēl vairāk skaidrotu un iedrošinātu darbinieku un sabiedrības kopumā vēlmi vakcinēties pret Covid-19 vīrusu, atbildot uz interesējošiem jautājumiem.

Kopumā "Maxima Latvija" 2020. gadā nodarbinājusi 7710 cilvēkus, izriet no "Lursoft" pieejamās informācijas. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, ir departamenti, kuros ir 100 % vakcinēti kolēģi, bet vidēji vakcinācijas aptvere ir ap 70 %.

"Omniva Latvija" vadītāja Beāte Krauze – Čebotare uzsver, ka prioritāte ir nodrošināt gan darbinieku, gan klientu veselības aizsardzību, vienlaikus sniedzot drošas un savlaicīgas sūtījumu piegādes. Tāpēc "Omniva" jau septembra sākumā pieņēma lēmumu, ka darbiniekiem, kuri strādā tiešā kontaktā ar uzņēmuma klientiem (piemēram, kurjeri), no šī gada 1. novembra darba pienākumu veikšanai būs nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 digitālo sertifikātu. "Jānorāda, ka, pateicoties savlaicīgai mūsu uzņēmuma pašiniciatīvai, uz šo brīdi jau vairāk nekā 80% "Omniva" kurjeru ir ar sadarbspējīgu Covid – 19 digitālo sertifikātu," viņa saka.

Pēc "Lursoft" datiem, pērn SIA "Omniva" darbinieku skaits bija 192.