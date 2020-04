Gandrīz trešdaļai mājsaimniecību 2020. gada sākumā nav bijis uzkrājumu

Gandrīz trešdaļai (29,3%) Latvijas mājsaimniecību 2020. gada sākumā nebija uzkrājumu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskā novērtējuma dati.

Lielākajai daļai (40,9%) mājsaimniecību uzkrājumi ļautu saglabāt esošo dzīves līmeni ne vairāk kā 3 mēnešus, savukārt tikai 29,8% mājsaimniecību uzkrājumi ļautu saglabāt esošo dzīves līmeni 3 mēnešus vai ilgāk.

CSP šobrīd veic iedzīvotāju aptauju par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC). Šīs aptaujas ietvaros tiek iegūta informācija arī par mājsaimniecību veiktajiem uzkrājumiem. Provizoriskā novērtējuma dati ir iegūti no 1 004 mājsaimniecību atbildēm, kas ir aptuveni piektdaļa no plānotā aptaujāto skaita. Dati no tik maza respondentu skaita tiek publicēti, lai sabiedrībā raisītu izpratni par iedzīvotāju ekonomisko situāciju Covid-19 krīzes laikā.

CSP aicina iedzīvotājus, kuri ir saņēmuši vēstuli vai īsziņu no CSP, būt atsaucīgiem un piedalīties aptaujās pa telefonu vai internetā.

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, CSP no 13. marta pārtrauca iedzīvotāju aptaujāšanu klātienē viņu mājvietās. CSP intervētāji nedosies pie iedzīvotājiem vismaz līdz ārkārtējās situācijas beigām 14. aprīlī vai ilgāk. Tomēr joprojām turpināsies iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu, kā arī iedzīvotājiem ir iespēja atbildēt CSP vietnē.