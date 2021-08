Gandrīz uz pusi pieaudzis jaunu traktoru tirgus

Šī gada pirmajā pusgadā jaunu traktoru tirgus ir palielinājies par 42%, informē "Luminor" banka. Arī tās finansēto darījumu skaits jaunas traktortehnikas iegādei pieaudzis par aptuveni par 80 %.

Atskatoties uz pērno gadu, banka ziņo, ka 2020. gadā lauksaimniecības traktori tika reģistrēti par 8 % mazāk nekā 2019. gadā.

Saskaņā ar “Luminor līzings” datiem pērn lielāko daļu jeb vairāk nekā pusi no visiem jaunajiem līzinga līgumiem veidoja automašīnu pirkumi. Savukārt lauksaimniecības tehnika – traktori un kombaini –, veidoja piekto daļu no visiem jaunajiem darījumiem, to skaitam pret pagājušo gadu pieaugot par 19 %, bet finansētajam apomam – par 24 %.

Jaunas tehnikas iegādi pērn lielākoties samazināja Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējuma pieejamība rudenī, nevis kā ierasts – pavasarī, kad visbiežāk pirms sezonas darbu sākuma tiek iegādāta jauna tehnika, kā arī neskaidrība par pandēmijas ietekmi.

Arī 2021. gadā LAD finansējums, kas ļauj iegādāties tehniku ar ietaupījumu vidēji 30 % no kopējās pirkuma summas, varētu būt pieejams tikai rudenī. Neraugoties uz neskaidrību par LAD atbalsta pieejamību, kas varētu likt nogaidīt pirms iegādāties jaunu tehniku, šā gada pirmo sešu mēnešu reģistrācijas dati rāda, ka kopējais jaunas traktortehnikas tirgus ir audzis par 42 %, salīdzinot ar tādu pašu laika posmu 2020. gadā. Savukārt “Luminor līzings” darījumu skaits jaunas traktortehnikas finansēšanā ir audzis par nepilniem 80 %.

“Lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurai pandēmijas laikā izdevies turpināt attīstību, kas galvenokārt skaidrojams ar labo ražu un izdevīgām cenām starptautiskajos tirgos. Salīdzinot 2020. gadu ar 2019. gadu, līzinga pieprasījums pēc mazās traktortehnikas bija krities, savukārt, salīdzinot šī gada pirmos sešus mēnešus ar pērnā gada attiecīgo periodu, kritums pieprasījumā vairs nav novērots. Turklāt pieaug pieprasījums tieši pēc vidējās un lielās lauksaimniecības tehnikas,” stāsta “Luminor līzings” valdes loceklis Lauris Vēveris.

Lauksaimniecības tehnikas tirgū cenu diapazons ir plašs, piemēram, jauns traktors var maksāt zem 50 tūkstošiem eiro, kā arī pārsniegt 400 tūkstošu eiro atzīmi. “Luminor līzings” vidējā darījuma summa pieaugusi par 10 %, attiecīgi 2019. gadā vidējais finansējuma apmērs bija 106 tūkstoši eiro, bet 2020. gadā – aptuveni 116 tūkstoši eiro.

TOP5 izvēlētākās lauksaimniecības tehnikas markas pagājušajā gadā bijušas “John Deere”, “Valtra”, “Case IH”, kā arī “Massey Ferguson” un “Fendt”. Šie tehnikas markas bija starp pieprasītākajām arī 2019. gadā.

“Luminor Līzings” ir viens no lielākajiem lauksaimniecības tehnikas finansētājiem Latvijā, kura tirgus daļa pērn veidoja aptuveni 33 % no visas finansētās jaunās lauksaimniecības tehnikas. Šī gada pirmajos sešos mēnešos tas ir finansējis jau 40 % no visiem jaunajiem līzingā iegādātajiem traktoriem. 2020. gadā jauno “Luminor Līzings” finansēto aktīvu apjoms bija 358 miljoni eiro.