'Gandrs' pērn nodokļos samaksājis par 12% vairāk nekā 2017. gadā

Aktīvās atpūtas preču tirgotāja SIA "Gandrs" peļņa gada laikā augusi vairāk nekā 16 reizes, pagājušajā gadā sasniedzot 914,51 tūkstoti eiro. Peļņas kāpums saistīts ar ilgtermiņa pārvērtēšanas rezervju samazinājumu un iekļaušanu 2018. gada pārskatos. Uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2017. gadu, pērn sarucis par 4,9%, samazinoties līdz 3,66 miljoniem eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

3,47 miljonus eiro no uzņēmuma kopējā pagājušā gada apgrozījuma veidoja ieņēmumi no sporta un tūrisma preču tirdzniecības, 103,78 tūkstošus eiro deva velosipēdu noma, savukārt atlikušo apgrozījuma daļu veidoja ieņēmumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un ceļojuma biroja pakalpojumiem.

Uzņēmums pagājušajā gadā turpinājis renovācijas darbus savos un apsaimniekotajos nekustamajos īpašumos, savukārt gada nogalē saņemts pašvaldības atbalsts 19,98 tūkstošu eiro apmērā nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 32 remontdarbiem.

Pēc "Lursoft" rīcībā esošās informācijas, SIA "Gandrs" kopā ar Gunitu Biržaku-Šauriņu pieder 2012. gadā dibinātā SIA "Gandrs poligrāfija", kas 2018. gadā palielināja apgrozījumu līdz 1,26 miljoniem eiro un nopelnīja 53,82 tūkstošus eiro.

Tirgotājam "Gandrs" patlaban reģistrēti divi aktuāli nodrošinājumi. Ar VID Nodokļu kontroles pārvaldes 2018. gada 21. septembra lēmumu uzņēmumam piemērots liegums reģistrēt reorganizāciju, likvidāciju, amatpersonu atsaukšanu vai daļu īpašnieka izslēgšanu no dalībnieku reģistra, savukārt šogad aprīlī reģistrētais nodrošinājums liedz reģistrēt komercķīlas, tās pārreģistrēt, pārjaunot un grozīt.

Jānorāda, ka jau kopš 2016. gada SIA "Gandrs" reģistrēta komercķīla 7,43 miljonu eiro vērtībā, par labu AS "Citadele banka" uzņēmums ieķīlājis visu savu mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas.

SIA "Gandrs" valsts kopbudžetā nodokļos pagājušajā gadā samaksāja 240,19 tūkstošus eiro, kas ir par 11,93% vairāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā masu mediji ziņoja par LTV raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" veikto eksperimentu, kas vedināja domāt par aplokšņu algu esamību uzņēmumā, kā arī PVN nomaksas apiešanu, piedāvājot darbiniekiem iegādāties dažādas preces ārpus veikala savām vajadzībām.