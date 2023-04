AS "Latvijas Gāze" (LG) aprīļa vidū parakstījusi vienošanos par par tam pilnībā piederošā meitasuzņēmuma AS "Gaso" pārdošanu Igaunijas kompānijai AS "Eesti Gaas". Darījums vēl jāapstiprina valdībai, kas šobrīd gaida novērtējumu par tā atbilstību valsts drošības interesēm.

Līdz ar šo darījumu izskanējuši jautājumi, vai tik nozīmīgs kritiskas infrastruktūras spēlētājs nebija jāpatur valsts īpašumā, tādēļ "Delfi Bizness" vaicā ekspertiem, kā vērtē potenciālo pārdošanas darījumu, tā cenu un vai īpašnieka maiņu izjutīs dabasgāzes lietotāji.