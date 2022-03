Gauss: 'airBaltic' pamet Krievijas tirgu

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" pieņēmusi lēmumu pamest Krievijas tirgu, saziņas vietnē "Twitter" informē tās izpilddirektors Martins Gauss.

Iepriekš aviokompānija informēja, ka aptur visus lidojumus uz šo valsti.

"Tagad esam atcēluši visus turpmākos lidojumus uz un no Krievijas galamērķiem," apstiprina Gauss.

We at @airBaltic made a decision to leave the Russian market. Following the suspension of flights earlier, we have now cancelled all future flights to and from Russian destinations. #StandWithUkraine️