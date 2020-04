Gauss: pēc ierobežojumu atcelšanas 'airBaltic' plāno atsākt lidot ar piecām lidmašīnām

Šobrīd mēs nezinām, kad varēsim atsākt lidojumus, taču mūsu komanda gatavojas šim brīdim. Tiklīdz ierobežojumi tiks atcelti, plānojam atsākt savu darbību ar piecām "Airbus A220-300" lidmašīnām, bet tad, kad atgriezīsies pieprasījums, pakāpeniski flotei tiks pievienota viena lidmašīna nedēļā, vēstulē medijiem norāda "airBaltic" prezidents Martins Gauss.

Viņš norāda, ka "airBaltic" lidojumu apturēšana radījusi vērtību ķēdes pārrāvumu – Baltijas lidostās nav pasažieru, transporta uzņēmumiem, automašīnu nomām un lidostās esošajiem veikaliem nav ienākumu. "Pasta piegāde un kravu pārvadājumi notiek lēnāk nekā iepriekš, kad "airBaltic" lidojumos pārvadāja kravu, bet viesnīcas Baltijā ir tukšas, kā arī lielāko daļu no tām šī brīža apstākļos ir jāslēdz. Tāda pati situācija ir arī vietējiem restorāniem. Šobrīd cieš tūrisma nozare, un, kamēr mēs neveicam lidojumus, tikmēr nav tūristu," skaidro Gauss.

Kompānija samazināja darbinieku skaitu par 700 cilvēkiem, joprojām saglabājot vairāk nekā 1 000 darbinieku, kamēr netiek veikti lidojumi. Darbinieku skaita samazināšanas iemesls ir saistīts ar to, ka uzņēmums nespēs atsākt lidojumus tādā apmērā, kā iepriekš.

"Mēs esam apsolījuši, ka nodarbināsim savus darbiniekus atkal, tiklīdz tas būs iespējams, taču šobrīd neviens nevar pateikt, kad tas notiks. Tomēr jebkurā gadījumā, pateicoties mūsu spēcīgajai finanšu pozīcijai, mēs līdz maija vidum spējam izmaksāt algas mūsu darbiniekiem un nodrošināt pienācīgu papildu kompensāciju, kamēr negūstam ienākumus no plānotajiem lidojumiem," norāda Gauss.

Tiklīdz ierobežojumi tiks atcelti, uzņēmums plāno pakāpeniski atsākt savu darbību ar piecām "Airbus A220-300" lidmašīnām, bet kad pieprasījums pēc lidojumiem atgriezīsies, flotei pakāpeniski tiks pievienota pa vienai lidmašīnai nedēļā. Jau iepriekš kompānijā tika pieņemts lēmums vairs neveikt lidojumus ar "Boeing" un "Bombardier Q400" lidmašīnu floti, tāpēc uzņēmuma jaunais mērķis ir vienkāršot savu darbību un veikt lidojumus tikai ar "Airbus A220-300" floti.

"airBaltic" patur tiesības pasūtīt līdz pat 80 A220-300 lidmašīnām, un mēs centīsimies vienoties par optimālu piegādes grafiku, kas atbalstītu mūsu izaugsmi.

Paredzams, ka laika gaitā pieprasījums pēc ceļojumiem atgriezīsies, tāpēc "airBaltic" ir pielāgojis maršrutu tīklu tā, lai varētu turpināt nodrošināt gaisa aviosatiksmes savienojamību Baltijas valstīm, kā arī laika gaitā izaugt līdz darbības apjomiem iepriekšējā līmenī.

"Ir ļoti grūti paredzēt, kas notiks ar aviācijas nozari Eiropā, jo šobrīd vairāki tūkstoši lidmašīnu atrodas dīkstāvē. To atgriešanās gaisā prasīs zināmu laiku, kā arī to ietekmēs tas, cik ātri no šīs krīzes situācijas atgūsies dažādas valstis," skaidro Gauss.

Viņš norāda, ka iespējams, būs vairāki maršruti, kurso "airBaltic" šogad neatsāks lidojumus, tomēr joprojām tiek plānoti tiešie lidojumi ne tikai no Rīgas, bet arī no Tallinas un Viļņas.