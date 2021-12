Gāzes apkuri lieto maza daļa sabiedrības, Ašeradens skaidro lēmumu PVN gāzei nesamazināt

Lielai daļai iedzīvotāju siltuma cenas nepaaugstināsies, bet elektrības cenas ietekmē visas mājsaimniecības, paziņoja Saeimas deputāts Arvils Ašeradens (JV), skaidrojot, kāpēc nav izstrādāti priekšlikumi, kas paredzētu samazināt izmaksas mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto gāzi.

Politiķis uzsvēra, ka elektrība attiecas uz visām mājsaimniecībām, jo nav mājsaimniecību, kuras varētu iztikt bez elektrības. Tāpēc valdība šai sakarā esot veikusi "masīvu intervenci", "visiem palīdzot" ar elektroenerģijas sadales tīkla tarifa samazinājumu, kā arī samazinot obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu. Paredzams, ka no janvāra rēķini būs samazinājušies par aptuveni 20%.

Valdība arī mainīšot mājokļa valsts pabalsta izmaksas, kas būšot mērķēts atbalsts vismaz 22 000 mājsaimniecību, un tas attiekšoties arī uz gāzi vai jebkura cita energoresursa patēriņu.

Vaicāts, kāpēc jau tagad nav rasts atbalsta mehānisms tiem, kuri apkurē izmanto gāzi, Ašeradens atbildēja, ka mājsaimniecības, kuras ietekmē gāzes cenas, veido mazāko daļu sabiedrības. Viņš izteica minējumu, ka gāzes cenas kāpuma ietekmi varētu izjust apmēram 10% mājsaimniecību.

"Ar gāzi situācija ir sarežģītāka, jo lielai daļai iedzīvotāju siltuma cenas nepaaugstināsies. Gudri pašvaldību vadītāji diversificēja riskus un tur tarifi pieaugs nebūtiski. Skatīsimies, kā situācija attīstīsies," sacīja politiķis, atzīstot, ka janvārī tarifi vēl pieaugs.

Politiķis uzsvēra, ka valdības pienākums ir palīdzēt visiem vienādi, ja vien tas nav sociāls risinājums. "Cilvēkiem ir jābūt salīdzināmos apstākļos. Piedāvājam sociālo paketi, un ir gatavība to palielināt, bet subsīdijas gāzei - tā uzmanīgi," izteicās Ašeradens, sakot, ka "pietiekami ilgi arī runājam par iešanu prom no gāzes".

Ašeradena vērtējumā, ir jāgaida, kā situācija attīstīsies.

Jau vēstīts, ka koalīcijā panākta vienošanās samazināt elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu par 50%. Tāpat panākta vienošanās piemērot mājokļa valsts pabalstu lielākam saņēmēju lokam, paplašinot šī atbalsta saņēmēju noteikumus un apjomus.

Savukārt par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu uz laiku gan elektrībai, gan gāzei koalīcija nav vienojusies. Par nodokļa likmes samazināšanu iestājās Nacionālo apvienību pārstāvošais ekonomikas ministrs, bet pret to ir iebildusi "Jaunā vienotība".

Novembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniegusi jaunu vēsturisko maksimumu - 125,39 eiro par megavatstundu, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Savukārt AS "Latvijas gāze" ir paziņojusi, ka dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022. gada 1. janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.