Gāzes lietotājus 'Gaso' pārdošana tieši neietekmē

AS "Gaso" pārdošanas procesam nav tiešas ietekmes uz lietotāju saņemto pakalpojumu, skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Tā arī turpmāk veiks operatora iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu pamatotības izvērtējumu un ikgadēji izvērtēs "Gaso" atbilstību neatkarības prasībām.

"Delfi Bizness" jau vēstīja par AS "Latvijas gāze" (LG) valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša paziņojumu, ka ir sākts LG piederošā gāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" pārdošanas procesu, kas saistīts ar to, ka "Gaso" nevar pārvaldīt Krievijas vai Baltkrievijas akcionāri. Ņemot vērā, ka "Latvijas gāzei" ir Krievijas valsti pārstāvoši akcionāri, "Gaso" ir jāpārdod. Pērn LG akcionāri nolēma sākt reorganizāciju nodalīšanas ceļā un "Gaso" akcijas nolemts nodot jaundibināmai kompānijai. "Gaso" ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā.

SPRK skaidro, ka atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām "Gaso" katru gadu līdz 1.aprīlim jāiesniedz SPRK ziņojums par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasību izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK pēc ziņojuma izvērtēšanas sniedz atzinumu par neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību. Analizēti tiek vairāki aspekti, tostarp tā padomes un valdes locekļu neatkarība, spējas pieņemt lēmumus neatkarīgi, kā arī operatora darbības, kas attiecas uz vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu pret sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem.

"Gaso" vienīgais akcionārs ir "Latvijas gāze". Savukārt LG lielākie akcionāri ir Krievijas "Gazprom" (34%), fonds "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), Vācijas kompānija "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%).