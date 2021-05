'Getliņi EKO' uzsāk pārstrādes tuneļu aizpildīšanu ar dārzu un pārtikas atkritumiem

Šā gada maijā poligona "Getliņi" jaunajā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksā ir uzsākta pārstrādes tuneļu aizpildīšana ar bioloģiskajiem jeb dārzu un pārtikas atkritumiem. Līdz šim aizpildīti pirmie trīs tuneļi, kopumā pārstrādes procesam nododot aptuveni 1500 tonnas bioloģisko atkritumu.

Jaunais komplekss uzbūvēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā "Getliņi"" ietvaros.

Komplekss nodots ekspluatācijā šā gada aprīļa sākumā. Visa aprīļa garumā noritēja kompleksa sagatavošana pirmo bioloģisko atkritumu ievietošanai tuneļos – reaktoru piepildīšana ar ūdeni, uzsildīšana un baktēriju ieaudzēšana. Pirmie rezultāti no maijā ievietotajiem atkritumiem – biogāze – tiks padoti uz energobloku jūnija beigās, bet sijāts tehniskais komposts – vēl pēc mēneša, šā gada jūlijā. Kompleksa testēšanas un ieregulēšanas periods kopumā ilgs 9 mēnešus jeb līdz 2022. gada janvārim.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. –2028. gadam paredz, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana Latvijā kļūs par obligātu ikvienam iedzīvotājam no 2023. gada. No šā gada 1. janvāra bioloģiskos atkritumus jau šķiro Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji un uzņēmumi, tādēļ īpaši būtiska ir jaunā kompleksa darbības uzsākšana. Bioloģiskie atkritumi nonāk kompleksā no poligona teritorijā esošās šķirošanas rūpnīcas un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona bioloģisko atkritumu konteineriem.





"Bioloģiski noārdāmo jeb dārzu un pārtikas atkritumu šķirošana ir atbildīgs process, un katram iedzīvotājam ir jāapzinās sava atbildība, savs pienesums šajā procesā, kā arī aprites ekonomikas veicināšanā. Uzsākot bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa darbību, redzam, ka interese no sabiedrības puses ir patiešām augsta, turklāt augstu novērtējam to, ka cilvēki apzinās, ka šie atkritumi ir derīgi pārstrādei tikai pie nosacījuma, ja tie ir pareizi sašķiroti. Kompleksa darbības uzsākšana ir iespēja Latvijas iedzīvotājiem pierādīt sevi kā atbildīgiem vides jautājumu risināšanā. Jāatzīmē, ka vēl tāls ceļš ejams, līdz varēsim atzīt, ka sabiedrība ir pilnībā gatava šķirot bioloģiskos atkritumus, tā kā liels darbs sabiedrības izglītošanas jomā veicams visām iesaistītajām pusēm – pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājiem," norāda "Getliņi EKO" administratīvais un infrastruktūras direktors Guntis Kampe.

"Getliņi EKO" jaunais komplekss sastāv no 32 hermētiski noslēdzamiem tuneļiem un ir lielākais šāda veida tehnoloģijas komplekss Baltijā un vienīgais Latvijā. Vienā tunelī ir iespējams ievietot aptuveni 500 tonnas bioloģisko atkritumu, kur to pārstrāde norisinās 2 mēnešus. Kompleksā gada laikā plānots pārstrādāt līdz 125 000 tonnām bioloģisko atkritumu. Pārstrādes rezultāts būs līdz 100 000 tonnām tehniskā komposta un aptuveni 5,6 milj. m3 gāzes gadā.