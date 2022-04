SUP dēļu un airu nišā nevaru konkurēt ar Ķīnas vai citu lielo uzņēmumu jaudām un izmaksām, tāpat kā mēbeļu ražošanā nevaru konkurēt ar mazumtirdzniecības gigantu "Ikea", bet tāds arī nav mans mērķis, saka Māris Galenieks, kurš savā darbnīcā Jūrmalā darina SUP inventāru ar zīmolu "EO-SUP" un vienlaikus attīsta arī savu galdniecību.

Ar "EO-SUP" zīmolu ģimenes uzņēmumā top sporta līmeņa inventārs. Sporta SUP dēļi galvenokārt tiek darināti no kompozītmateriāliem, bet "EO-SUP" piedāvājumā ir arī 100% koka SUP dēlis.

Latvijā tiek ražoti tikai kompozītmateriālu dēļi. Ir viens "rūpnieciskais", starptautiski pazīstams ražotājs ar nozīmīgu eksporta apjomu – "425Pro" (Rīgā, jahtkluba "Auda" teritorijā), kā arī vairāki "mājražotāji" – "EO SUP" (Māris Galenieks Jūrmalā), "Ābols SUP" (Jurģis Ābele Kandavā), "ED SUP Boards" (Edijs Dukurs Raiskumā). "EO SUP" ir vienīgais, kas izgatavo konkurētspējīgus SUP airus un ir sasniedzis arī eksporta tirgus, stāsta Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas prezidents Normunds Barinovs.

No 8. līdz 10. aprīlim "EO-SUP" piedalās izstādē "Outdoor Riga 2022" Rīgā, Ķīpsalā, lai savus ražojumus atrādītu mērķauditorijai – sportiskiem cilvēkiem. Jautāts, vai kāds no "EO-SUP" dēļiem jau aizceļojis ārpus mūsu valsts robežām, Māris Galenieks atbild: "Šobrīd visi mūsu dēļi ir tepat Latvijā. Arī mums Covid-19 pandēmija nav bijusi labvēlīga. Citādi ir ar airiem – tie gan jau ir daudzviet pasaulē."