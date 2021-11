'Given by Grenardi' emitējis obligācijas 3 miljonu eiro apmērā

Latvijas vadošais juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls "Given by Grenardi" ("Given") debitējis obligāciju tirgū. "Given" mātessabiedrība AS "Given Jewellery" sadarbībā ar AS "Signet Bank" realizējusi nodrošināto obligāciju emisiju trīs miljonu eiro apmērā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Emisiju gada procentu likme ir 6% un to dzēšanas termiņš – 2,5 gadi.

Obligācijas ir piemērots finansējuma veids "Given" mērķu sasniegšanai, ļaujot piesaistīt lielāku finansējuma apmēru, diversificēt investoru bāzi, pielāgot darījuma struktūru uzņēmuma vajadzībām un veicināt zīmola atpazīstamību, skaidro uzņēmuma pārstāvji. Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts esošo aizdevumu refinansēšanai un "Given" mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanai Baltijas valstīs.

"Obligāciju emisija ir stratēģisks solis "Given" attīstībā. Piesaistītais finansējums dos iespēju "Given" kļūt par vadošo juvelierizstrādājumu ķēdi Baltijas valstīs. Plānojam paplašināt tirdzniecības tīklu Latvijā un Igaunijā, kā arī uzsākt biznesu Lietuvā, lai "Given" juvelierizstrādājumi būtu pieejami mūsu klientiem 30 minūšu laikā no jebkuras vietas Baltijas valstīs. Būtiska nozīme "Given" dinamiskajā izaugsmē ir arī uzņēmuma e-komercijas platformām – to popularitāti ir veicinājusi pieaugošā interese par iepirkšanos internetā, klientu atbalsts, izdevīgie piegādes nosacījumi, kā arī plašais sortiments," skaidro "Given" valdes loceklis Ģirts Rudzītis.

Plānots, ka "Given" obligācijas gada laikā pēc emisijas tiks iekļautas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "Nasdaq First North".