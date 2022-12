Graudu cenu kritums pasaulē var pasliktināt Latvijas ražotāju konkurētspēju

Eksportam atverot Melnās jūras ceļu, graudu cenas pasaulē samazinājās. Tā ir pozitīva ziņa tā dēvētajām trešās pasaules valstīm, tomēr tas samazina Latvijas graudu ražotāju konkurētspēju, kuriem rūpīgāk jāplāno savi izdevumi, tostarp atliekot plānotās investīcijas tehnoloģiju attīstībā, lai nebūtu jāstrādā ar zaudējumiem. Turklāt Krievijas turpmākā rīcība saistībā ar graudu eksportu pa Melno jūru nav paredzama un lauksaimniekiem ir bažas arī par aizvien vēl lielajām minerālmēslu izmaksām.

Cenas kritušās

Ukraina un Krievija 22. jūlijā Stambulā parakstīja atsevišķas vienošanās ar Turciju un ANO par graudu eksporta atsākšanu no Melnās jūras ostām. Krievija oktobrī no “Melnās jūras iniciatīvas” izstājās, bet pēc laika tika paziņots, ka tai nepretosies.

“Karadarbība, protams, atstājusi negatīvas sekas, jo ir cēlušās izejvielu cenas, kāpušas cenas energoresursiem. Karam sākoties, graudu cenas auga un sasniedza pēdējos gados augstākās robežas. Šobrīd no tā augstākā punkta esam lejā par apmēram 30%. Tikko, kā tika atvērts Melnās jūras ceļš graudu eksportam, gan Ukrainas, gan Krievijas graudi tiek eksportēti pa šo ceļu,” “Delfi Bizness” saka biedrības “Zemnieku Saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.